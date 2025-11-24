X'in yeni uygulaması Türkiye düşmanı hesapların oyununu bozdu

Dolandırıcılık faaliyetinde bulunan, propaganda ve manipülasyon yapan kötü niyetli hesapların ve botların önüne geçmek isteyen X platformu, kullanıma sunduğu yeni özelliğiyle önemli bir adım attı. Kullanıcıların profil sayfalarında artık hesabın oluşturulma tarihi, doğrulama durumu, hangi ülkede bulunduğu, kullanıcı adının kaç kez değiştirildiği ve hangi ülkenin uygulama mağazası üzerinden bağlandığı bilgileri görülüyor. Yeni özelliğin tüm kullanıcıların erişimine açılmasının ardından, X'te Türkiye aleyhinde "kalkışma hareketi", "sokağa dökülme" çağrılarında bulunan hesapların da aslında birer FETÖ tezgahı olduğu ortaya çıktı.

Örneğin Ekrem İmamoğlu'nun ve CHP'nin propagandasını yapan "Büyükşehir Çalışıyor" ve "Etkili Haber" isimli sosyal medya hesaplarının Amerika'dan, terör örgütü PKK'nın propagandasını yapan 'Kurds On Alert' ve 'HaberLog' hesaplarının da aralarında bulunduğu birçok hesabın Avrupa'dan yönetildiği görüldü.

ALMANYA, AMERİKA.

Yine aynı şekilde "Bahriye Üçok" hesabının Hollanda, "Atakız" hesabının Almanya, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" hesabının Amerika, "Cemil Çiçek" hesabının Hollanda, "Nersse" hesabının Irak, "İzzet Murat Güler" hesabının İsrail'de hazırlanıp Türkiye'de kullanıma sokulduğu belirlendi. Aynı şekilde sosyal medyada manipülasyon-algı operasyonu yapan, ayrıca dolandırıcılık amaçlı açılan bazı hesapların da Avrupa ve Asya ülkelerinden yönetildiği görüldü.

YETERLİ DEĞİL

X'in yeni hamlesini gazetemize değerlendiren Bilişim Hukuku Derneği Başkanı Kürşat Ergün getirilen bu tedbirin yeterli olmadığını söyledi.

Ergün; Geçmiş dönemde bazı ülkelerde kalkışma hareketleri, kaotik ve anarşik ortamlar oluşturulduğunu düşündüğümüzde, artık sosyal medya kamu düzeni çerçevesinde ele alınması ve değerlendirilmesi gereken bir alan. Bu tür hesapların kapatılması gerekiyor. Atılan tweetler, mesajlar çok kısa süre içerisinde binlerce, yüz binlerce kişiye ulaşabiliyor. Mahkemeler ve savcılar konuyu ciddiyetle ele almak zorundadır" dedi.