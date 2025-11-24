X'in yeni uygulaması Türkiye düşmanı hesapların oyununu bozdu

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu: Futbolda deprem var
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu: Futbolda deprem var
Kaskoda Öğretmenlere Özel %65'e Varan İndirim
Kaskoda Öğretmenlere Özel %65'e Varan İndirim
Sponsorlu İçerik
Konya'da öğrenci servisi devrildi: 29 yaralı
Konya'da öğrenci servisi devrildi: 29 yaralı
Türkiye'nin yeni nüfusu açıklandı!
Türkiye'nin yeni nüfusu açıklandı!
Sıcaklık düşüyor, yağışlı hava geri geliyor
Sıcaklık düşüyor, yağışlı hava geri geliyor
İstanbul'da sokak köpeklerini beslemek yasaklandı
İstanbul'da sokak köpeklerini beslemek yasaklandı
İstanbul'da yeni hafta yoğun trafikle başladı
İstanbul'da yeni hafta yoğun trafikle başladı
15 bin öğretmen bugün atanıyor!
15 bin öğretmen bugün atanıyor!
Akaryakıta indirim kapıda: İşte 24 Kasım 2025 güncel fiyatlar
Akaryakıta indirim kapıda: İşte 24 Kasım 2025 güncel fiyatlar
Meclis'te yoğun hafta: Vergi ve bütçe mesaisi başlıyor
Meclis'te yoğun hafta: Vergi ve bütçe mesaisi başlıyor
Terörsüz Türkiye'ye destek yüzde 70'e çıktı! Kararsızların oranı düşüyor
Terörsüz Türkiye'ye destek yüzde 70'e çıktı! Kararsızların oranı düşüyor
Bahçeli: Öğretmenlerimiz hiç sönmeyecek medeniyet ışığımızdır
Bahçeli: Öğretmenlerimiz hiç sönmeyecek medeniyet ışığımızdır
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni haftaya da yoğun bir programla başlıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni haftaya da yoğun bir programla başlıyor
Necmettin öğretmensiz 9. Öğretmenler Günü
Necmettin öğretmensiz 9. Öğretmenler Günü
11'inci Türk Tıp Dünyası Kurultayı yarın başlıyor
11'inci Türk Tıp Dünyası Kurultayı yarın başlıyor
KOBİ'lere finansman destekleri sürüyor
KOBİ'lere finansman destekleri sürüyor
Meteorolojiden 2 kente kuvvetli yağış alarmı
Meteorolojiden 2 kente kuvvetli yağış alarmı
Borsada 73 milyon liralık vurgun!
Borsada 73 milyon liralık vurgun!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Barış için her yere koşturacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Barış için her yere koşturacağız
Bakan Bak: Türkiye sporda bir devrim yaşıyor
Bakan Bak: Türkiye sporda bir devrim yaşıyor
TBMM'de sandalye dağılımı değişti
TBMM'de sandalye dağılımı değişti
52 yıllık çınar: Baba, kız, oğul ve gelin aynı okulda öğrenci yetiştiriyor!
52 yıllık çınar: Baba, kız, oğul ve gelin aynı okulda öğrenci yetiştiriyor!
ALES/3 soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı
ALES/3 soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı
Bakanlıktan 'yapay zeka' hamlesi: Yeni şube müdürlüğü kuruldu
Bakanlıktan 'yapay zeka' hamlesi: Yeni şube müdürlüğü kuruldu
Meclis'te yoğun hafta: Yeni vergi paketi ve yargı düzenlemesi masada
Meclis'te yoğun hafta: Yeni vergi paketi ve yargı düzenlemesi masada
Depremin vurduğu okul: 6 öğretmen ve 250 öğrenci hayattan koptu
Depremin vurduğu okul: 6 öğretmen ve 250 öğrenci hayattan koptu
'Zam' değil 'indirimin iptali': Limiti aşan aboneler destekten mahrum kalacak
'Zam' değil 'indirimin iptali': Limiti aşan aboneler destekten mahrum kalacak
Bakan Tekin'den öğretmenlere: Hakkınız olan itibarı yükseltmek için çalışıyoruz
Bakan Tekin'den öğretmenlere: Hakkınız olan itibarı yükseltmek için çalışıyoruz
Öğretmenin alım gücü eridi: Maaşlar 38 gram altından 11 grama düştü!
Öğretmenin alım gücü eridi: Maaşlar 38 gram altından 11 grama düştü!
Tapusu yok ama fiyatı 7 Milyon TL: Balıkçı barınakları 'lüks villaya' dönüştü
Tapusu yok ama fiyatı 7 Milyon TL: Balıkçı barınakları 'lüks villaya' dönüştü
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

X'in yeni uygulaması Türkiye düşmanı hesapların oyununu bozdu

X'in yeni uygulamasıyla, profil sayfasında hesabın hangi ülkede olduğu görülebiliyor. Bu adım, İmamoğlu ve CHP propagandası yapan hesapların FETÖ'cülerin sığındığı ülkelerden yönetildiğini ispatladı. "Büyükşehir Çalışıyor" ve "Etkili Haber" K. Amerika'da, "Atakızı" Almanya'da, "İzzet Murat Güler" İsrail'de çıktı.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 24 Kasım 2025 08:21, Son Güncelleme : 24 Kasım 2025 09:03
Yazdır
X'in yeni uygulaması Türkiye düşmanı hesapların oyununu bozdu

Dolandırıcılık faaliyetinde bulunan, propaganda ve manipülasyon yapan kötü niyetli hesapların ve botların önüne geçmek isteyen X platformu, kullanıma sunduğu yeni özelliğiyle önemli bir adım attı. Kullanıcıların profil sayfalarında artık hesabın oluşturulma tarihi, doğrulama durumu, hangi ülkede bulunduğu, kullanıcı adının kaç kez değiştirildiği ve hangi ülkenin uygulama mağazası üzerinden bağlandığı bilgileri görülüyor. Yeni özelliğin tüm kullanıcıların erişimine açılmasının ardından, X'te Türkiye aleyhinde "kalkışma hareketi", "sokağa dökülme" çağrılarında bulunan hesapların da aslında birer FETÖ tezgahı olduğu ortaya çıktı.

Örneğin Ekrem İmamoğlu'nun ve CHP'nin propagandasını yapan "Büyükşehir Çalışıyor" ve "Etkili Haber" isimli sosyal medya hesaplarının Amerika'dan, terör örgütü PKK'nın propagandasını yapan 'Kurds On Alert' ve 'HaberLog' hesaplarının da aralarında bulunduğu birçok hesabın Avrupa'dan yönetildiği görüldü.

ALMANYA, AMERİKA.

Yine aynı şekilde "Bahriye Üçok" hesabının Hollanda, "Atakız" hesabının Almanya, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" hesabının Amerika, "Cemil Çiçek" hesabının Hollanda, "Nersse" hesabının Irak, "İzzet Murat Güler" hesabının İsrail'de hazırlanıp Türkiye'de kullanıma sokulduğu belirlendi. Aynı şekilde sosyal medyada manipülasyon-algı operasyonu yapan, ayrıca dolandırıcılık amaçlı açılan bazı hesapların da Avrupa ve Asya ülkelerinden yönetildiği görüldü.

YETERLİ DEĞİL

X'in yeni hamlesini gazetemize değerlendiren Bilişim Hukuku Derneği Başkanı Kürşat Ergün getirilen bu tedbirin yeterli olmadığını söyledi.

Ergün; Geçmiş dönemde bazı ülkelerde kalkışma hareketleri, kaotik ve anarşik ortamlar oluşturulduğunu düşündüğümüzde, artık sosyal medya kamu düzeni çerçevesinde ele alınması ve değerlendirilmesi gereken bir alan. Bu tür hesapların kapatılması gerekiyor. Atılan tweetler, mesajlar çok kısa süre içerisinde binlerce, yüz binlerce kişiye ulaşabiliyor. Mahkemeler ve savcılar konuyu ciddiyetle ele almak zorundadır" dedi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber