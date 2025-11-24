Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 9 suçlu Türkiye'ye getirildi

Hangi bültenle aranırsa aransın, organize suç örgütü üyelerini ve zehir tacirlerini yakalayıp ülkemize geri getirmeyi sürdüreceğiz.

- "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan ulusal düzeyde aranan K.A. Yunanistan'da yakalandı.

EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı, İstihbarat, KOM, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş birimlerinin koordinasyonuyla yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan kişiler titizlikle takip edildi.

Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan M.Ç., S.G., V.Y., A.S.Ö., O.K., G.A., G.A. ile ulusal seviyede aranan E.A.Ü. ve K.A.'nın yakalanarak Türkiye'ye iadesi sağlandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Almanya, ABD, Arjantin, BAE, Bosna Hersek, İran ve Yunanistan'dan kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan dokuz suçlunun Türkiye'ye getirildiğini bildirdi.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net