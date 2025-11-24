Ulaşımda 'Aile Yılı' fırsatından yaklaşık 934 bin kişi faydalandı

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu: Futbolda deprem var
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu: Futbolda deprem var
Kaskoda Öğretmenlere Özel %65'e Varan İndirim
Kaskoda Öğretmenlere Özel %65'e Varan İndirim
Sponsorlu İçerik
Konya'da öğrenci servisi devrildi: 29 yaralı
Konya'da öğrenci servisi devrildi: 29 yaralı
Türkiye'nin yeni nüfusu açıklandı!
Türkiye'nin yeni nüfusu açıklandı!
Sıcaklık düşüyor, yağışlı hava geri geliyor
Sıcaklık düşüyor, yağışlı hava geri geliyor
İstanbul'da sokak köpeklerini beslemek yasaklandı
İstanbul'da sokak köpeklerini beslemek yasaklandı
İstanbul'da yeni hafta yoğun trafikle başladı
İstanbul'da yeni hafta yoğun trafikle başladı
15 bin öğretmen bugün atanıyor!
15 bin öğretmen bugün atanıyor!
Akaryakıta indirim kapıda: İşte 24 Kasım 2025 güncel fiyatlar
Akaryakıta indirim kapıda: İşte 24 Kasım 2025 güncel fiyatlar
Meclis'te yoğun hafta: Vergi ve bütçe mesaisi başlıyor
Meclis'te yoğun hafta: Vergi ve bütçe mesaisi başlıyor
Terörsüz Türkiye'ye destek yüzde 70'e çıktı! Kararsızların oranı düşüyor
Terörsüz Türkiye'ye destek yüzde 70'e çıktı! Kararsızların oranı düşüyor
Bahçeli: Öğretmenlerimiz hiç sönmeyecek medeniyet ışığımızdır
Bahçeli: Öğretmenlerimiz hiç sönmeyecek medeniyet ışığımızdır
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni haftaya da yoğun bir programla başlıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni haftaya da yoğun bir programla başlıyor
Necmettin öğretmensiz 9. Öğretmenler Günü
Necmettin öğretmensiz 9. Öğretmenler Günü
11'inci Türk Tıp Dünyası Kurultayı yarın başlıyor
11'inci Türk Tıp Dünyası Kurultayı yarın başlıyor
KOBİ'lere finansman destekleri sürüyor
KOBİ'lere finansman destekleri sürüyor
Meteorolojiden 2 kente kuvvetli yağış alarmı
Meteorolojiden 2 kente kuvvetli yağış alarmı
Borsada 73 milyon liralık vurgun!
Borsada 73 milyon liralık vurgun!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Barış için her yere koşturacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Barış için her yere koşturacağız
Bakan Bak: Türkiye sporda bir devrim yaşıyor
Bakan Bak: Türkiye sporda bir devrim yaşıyor
TBMM'de sandalye dağılımı değişti
TBMM'de sandalye dağılımı değişti
52 yıllık çınar: Baba, kız, oğul ve gelin aynı okulda öğrenci yetiştiriyor!
52 yıllık çınar: Baba, kız, oğul ve gelin aynı okulda öğrenci yetiştiriyor!
ALES/3 soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı
ALES/3 soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı
Bakanlıktan 'yapay zeka' hamlesi: Yeni şube müdürlüğü kuruldu
Bakanlıktan 'yapay zeka' hamlesi: Yeni şube müdürlüğü kuruldu
Meclis'te yoğun hafta: Yeni vergi paketi ve yargı düzenlemesi masada
Meclis'te yoğun hafta: Yeni vergi paketi ve yargı düzenlemesi masada
Depremin vurduğu okul: 6 öğretmen ve 250 öğrenci hayattan koptu
Depremin vurduğu okul: 6 öğretmen ve 250 öğrenci hayattan koptu
'Zam' değil 'indirimin iptali': Limiti aşan aboneler destekten mahrum kalacak
'Zam' değil 'indirimin iptali': Limiti aşan aboneler destekten mahrum kalacak
Bakan Tekin'den öğretmenlere: Hakkınız olan itibarı yükseltmek için çalışıyoruz
Bakan Tekin'den öğretmenlere: Hakkınız olan itibarı yükseltmek için çalışıyoruz
Öğretmenin alım gücü eridi: Maaşlar 38 gram altından 11 grama düştü!
Öğretmenin alım gücü eridi: Maaşlar 38 gram altından 11 grama düştü!
Tapusu yok ama fiyatı 7 Milyon TL: Balıkçı barınakları 'lüks villaya' dönüştü
Tapusu yok ama fiyatı 7 Milyon TL: Balıkçı barınakları 'lüks villaya' dönüştü
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Ulaşımda 'Aile Yılı' fırsatından yaklaşık 934 bin kişi faydalandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Aile Yılı kapsamında 933 bin 929 kişinin, ulaştırma hizmetlerinden indirimli faydalandığını açıkladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 24 Kasım 2025 11:41, Son Güncelleme : 24 Kasım 2025 11:35
Yazdır
Ulaşımda 'Aile Yılı' fırsatından yaklaşık 934 bin kişi faydalandı

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, Aile Yılı kapsamında sunulan ulaştırma hizmetlerine ilişkin açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, 2025'in "Aile Yılı" ilan edildiğini hatırlatan Uraloğlu, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile işbirliği içinde ailelerin ulaşım hizmetlerinden daha kolay ve ekonomik şekilde faydalanmalarını sağlamak için çeşitli düzenlemeleri hayata geçirdik. Aile Yılı kapsamında 933 bin 929 kişi ulaştırma hizmetlerinden indirimli faydalandı." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, TCDD Taşımacılık tarafından da 8 Mart 2025'te, ailelere ve yeni evli çiftlere yönelik indirimlerin hayata geçirildiğini anımsattı.

Yıl sonuna kadar devam edecek uygulama hakkında bilgi veren Uraloğlu, "Anne, baba, çocukların yanı sıra anneanne, babaanne ve dedelerin de dahil olduğu aile bireyleri, birlikte seyahatlerinde indirimden faydalanabiliyor. En az 3, en fazla 11 bilet alınması koşuluyla geçerli olan bu uygulama ile aileler yüzde 15 indirimle seyahat ediyor. Öte yandan, 2025'te evlenen çiftler için ise 'Yeni Evli Tarifesi'ni devreye aldık. Bu özel tarifeyle, yeni evli çiftler tren biletlerini yüzde 50 indirimle alıyor. Uygulamanın hizmete alındığı 8 Mart'tan ekim sonuna kadar, yüzde 15 aile indiriminden 191 bin 823, yüzde 50 yeni evli indiriminden 31 bin 587 olmak üzere, toplam 223 bin 410 vatandaşımız trenlerde indirimli seyahat etti." değerlendirmesinde bulundu.

THY'nin seferlerinde 705 bin 142 kişi aile indirimden faydalandı

Türk Hava Yolları'nın (THY) da Aile Yılı kapsamında yurt içi uçuşlarda net ücret üzerinden yüzde 15 indirim kampanyasını, 21 Ocak'ta başlattığına işaret eden Uraloğlu, aynı rezervasyona aynı soyadından yapılacak en az 3, en fazla 9 aile üyesinin bu kampanyadan faydalanabildiğini aktardı. Bu yıl Ocak-Ekim ayları arasında THY'ye ait tarifeli ve ilave seferlerde toplam 705 bin 142 kişi aile indiriminden faydalandığına değinen Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Şehirlerarası otobüslerle biletli yolcu taşımacılığı yapan firmalara da Aile Yılı kapsamında bilet fiyatlarında yüzde 40'a kadar indirim yapabilme imkanı tanıdık. Düzenlemeyle en az 2, en fazla 4 kişi aynı otobüs ve güzergahta biletli olarak seyahat etmek istediklerinde, aile olduklarını belgelemeleri halinde indirimden faydalanabiliyor. 17 Mart'ta başlayan yüzde 40'a varan indirim imkanlarından faydalanarak, seyahat eden yolcu sayımız ise 5 bin 377 oldu."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber