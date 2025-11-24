Üniversite bölüm başkanı evinde ölü bulundu
Karadeniz'in hamsisi Avrupa sofralarında

Türkiye'den ocak-ekim döneminde yapılan hamsi ihracatı 12 milyon 887 bin 842 dolara ulaştı. En fazla ihracat Belçika, Fransa ve Almanya'ya yapıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Kasım 2025 12:24, Son Güncelleme : 24 Kasım 2025 12:15
Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, Türkiye'den yılın 10 ayında 2 bin 739 ton hamsi ihraç edildiğini söyledi.

İhracattan 12 milyon 887 bin 842 dolar kazanç sağlandığını dile getiren Gürdoğan, "Ülkemizden geçen yılın aynı döneminde ise 2 bin 288 ton karşılığı 12 milyon 306 bin 154 dolarlık hamsi dış satımı yapılmıştı. Böylece hamsi ihracatımız geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 20, değerde ise yüzde 5 arttı" ifadesini kullandı.

Gürdoğan, bu dönemde 19 ülkeye dış satım yapıldığına işaret ederek, Belçika, Fransa ve Almanya'nın en fazla hamsi ihraç edilen ülkeler olduğunu belirtti.

Belçika'ya ocak-ekim döneminde 3 milyon 931 bin 390 dolarlık hamsi ihraç edildiğine dikkati çeken Gürdoğan, Belçika'yı 3 milyon 785 bin 505 dolarla Fransa, 1 milyon 794 bin 77 dolarla Almanya'nın takip ettiğini ifade etti.

Gürdoğan, hedeflerinin hem miktar hem de değer bazında geçen yılın rakamlarını aşarak hamsi ihracatını üst seviyelere taşımak olduğunu kaydetti.

