İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü saldırılarda 4 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "Sarı Hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah ve Han Yunus bölgelerinde bazı noktaları bombaladı.

Gazze Şeridi'ndeki Nasır Hastanesi'nden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentine bağlı Beni Suheyla beldesine insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlediği belirtildi.

