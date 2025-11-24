İndirimli et satışı fiyat artışını frenliyor

Üniversite bölüm başkanı evinde ölü bulundu
Üniversite bölüm başkanı evinde ölü bulundu
Kaskoda Öğretmenlere Özel %65'e Varan İndirim
Kaskoda Öğretmenlere Özel %65'e Varan İndirim
Sponsorlu İçerik
Ayasofya'daki o vinçlerin sırrı açıklandı: '25 metreden sonra mecbur kaldık'
Ayasofya'daki o vinçlerin sırrı açıklandı: '25 metreden sonra mecbur kaldık'
Bakan Tekin 81 ilden gelen öğretmenlerle buluştu
Bakan Tekin 81 ilden gelen öğretmenlerle buluştu
Kocaeli Adliyesi'nde ziynet ve döviz çalındı: 1 personel tutuklandı
Kocaeli Adliyesi'nde ziynet ve döviz çalındı: 1 personel tutuklandı
Türkiye'nin dev yemek dağıtım şirketi yabancılara satılıyor
Türkiye'nin dev yemek dağıtım şirketi yabancılara satılıyor
Gürcistan'da düşen uçağın enkazdaki incelemesi tamamlandı
Gürcistan'da düşen uçağın enkazdaki incelemesi tamamlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmralı açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmralı açıklaması
Türkiye'nin en tehlikeli mahallesi: Listenin ilk sırasında yer aldı
Türkiye'nin en tehlikeli mahallesi: Listenin ilk sırasında yer aldı
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu: Futbolda deprem var
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu: Futbolda deprem var
Konya'da öğrenci servisi devrildi: 29 yaralı
Konya'da öğrenci servisi devrildi: 29 yaralı
Türkiye'nin yeni nüfusu açıklandı!
Türkiye'nin yeni nüfusu açıklandı!
Sıcaklık düşüyor, yağışlı hava geri geliyor
Sıcaklık düşüyor, yağışlı hava geri geliyor
İstanbul'da sokak köpeklerini beslemek yasaklandı
İstanbul'da sokak köpeklerini beslemek yasaklandı
İstanbul'da yeni hafta yoğun trafikle başladı
İstanbul'da yeni hafta yoğun trafikle başladı
15 bin öğretmen bugün atanıyor!
15 bin öğretmen bugün atanıyor!
Akaryakıta indirim kapıda: İşte 24 Kasım 2025 güncel fiyatlar
Akaryakıta indirim kapıda: İşte 24 Kasım 2025 güncel fiyatlar
Meclis'te yoğun hafta: Vergi ve bütçe mesaisi başlıyor
Meclis'te yoğun hafta: Vergi ve bütçe mesaisi başlıyor
Terörsüz Türkiye'ye destek yüzde 70'e çıktı! Kararsızların oranı düşüyor
Terörsüz Türkiye'ye destek yüzde 70'e çıktı! Kararsızların oranı düşüyor
Bahçeli: Öğretmenlerimiz hiç sönmeyecek medeniyet ışığımızdır
Bahçeli: Öğretmenlerimiz hiç sönmeyecek medeniyet ışığımızdır
Necmettin öğretmensiz 9. Öğretmenler Günü
Necmettin öğretmensiz 9. Öğretmenler Günü
KOBİ'lere finansman destekleri sürüyor
KOBİ'lere finansman destekleri sürüyor
Meteorolojiden 2 kente kuvvetli yağış alarmı
Meteorolojiden 2 kente kuvvetli yağış alarmı
Borsada 73 milyon liralık vurgun!
Borsada 73 milyon liralık vurgun!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Barış için her yere koşturacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Barış için her yere koşturacağız
Bakan Bak: Türkiye sporda bir devrim yaşıyor
Bakan Bak: Türkiye sporda bir devrim yaşıyor
TBMM'de sandalye dağılımı değişti
TBMM'de sandalye dağılımı değişti
52 yıllık çınar: Baba, kız, oğul ve gelin aynı okulda öğrenci yetiştiriyor!
52 yıllık çınar: Baba, kız, oğul ve gelin aynı okulda öğrenci yetiştiriyor!
ALES/3 soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı
ALES/3 soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı
Bakanlıktan 'yapay zeka' hamlesi: Yeni şube müdürlüğü kuruldu
Bakanlıktan 'yapay zeka' hamlesi: Yeni şube müdürlüğü kuruldu
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

İndirimli et satışı fiyat artışını frenliyor

Zincir marketler aracılığıyla Et ve Süt Kurumunun (ESK) yürüttüğü uygun fiyatlı kırmızı et satışlarının, fiyatlardaki artışı yavaşlattığı belirtiliyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Kasım 2025 12:58, Son Güncelleme : 24 Kasım 2025 12:59
Yazdır
İndirimli et satışı fiyat artışını frenliyor

Sektör temsilcileri, söz konusu uygulamanın tüketiciyi koruyup, piyasayı da dengede tuttuğunu kaydederken, son dönemde sosyal medyadaki bazı paylaşımların hayvanlarını kesmek isteyen üreticileri yanlış yönlendirdiğini ifade ediyor.

İstanbul Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği (İstanbul PERDER) Yönetim Kurulu Üyesi Faruk Güzeldere, Et ve Süt Kurumu (ESK) ile yapılan ucuz karkas et uygulamasının 3 yıldır devam ettiğini belirterek, "O günden bugüne kesintisiz bir şekilde ESK üzerinden İstanbul'daki 30 üyemizin şubelerinde bu geçerli. İstanbul PERDER, Ankara PERDER üyeleri projeye katılım gösteren üyeler içerisinde. Bu projeye katılım gösteren 5 şube üzeri kasap tezgahı olan mağazalar kendileri ESK ile anlaşma yapıyor" diye konuştu.

Projeye başlangıç dönemini anımsatan Güzeldere, "Kurum yıllar önce bu işe adım atarken ülkemizde deprem bahanesiyle beraber kırmızı et fiyatlarında spekülatif bir artış oldu. 6 Şubat depremlerinde telef olan hayvan sayısını bahane ederek et baronları, fırsatçılar, spekülatif bir şekilde piyasayı, kırmızı et fiyatlarını yükselttiler. O dönemde önümüzde bir ramazan ayı gelecekti, bu ay da kırmızı et tüketimi artar. Ramazan ayı, Kurban Bayramı gelecek diye küçük üretici, besicilerle bir beklenti oluşturularak piyasada arz sorunu yaşandı" ifadelerini kullandı.

"(Ucuz et satışı) Bu kamu faydası gözetilerek yapılan bir şey"

Güzeldere, proje çerçevesinde sözleşme şartları içerisinde etlerin vatandaşa uygun fiyatlarla ulaştırıldığını belirterek, şöyle devam etti:

"Bugün bu proje olmasaydı et fiyatları tutulamazdı ülkemizde. Bu projeye ilk önce İstanbul'da başlandı. Çünkü, büyük bir metropol. İstanbul belirli bölgelerden et tedarik eder. Biz de İstanbul PERDER üyeleri olarak 'İstanbul dışarıdan et almasın, biraz orada arz-talep dengesi oluşsun' diye ESK üzerinden gelen etleri vatandaşlarımıza ulaştırdık. Alış fiyatlarını, satış fiyatlarımızı ESK belirler ve buna riayet etmeyen üyeler ciddi cezaya maruz kalır. Aldığımız et belli, sattığımız et belli. Etler de marketlere şube sayısına göre gelir, adil ve şeffaf biçimde."

Bazı dönemlerde etlerin uygun fiyatlı olduğu için kalmadığını hatırlatan Güzeldere, "Özellikle ramazan ayında bunu çok yaşarız. Vatandaş stok yapmak istiyor, lokantacısı geliyor, yemekçisi geliyor. Bu kamu faydası gözetilerek yapılan bir şey. Burada herkesin faydalanması lazım. Dönem dönem sınırlamalar getiriyoruz kurumla beraber. Bu proje olmasa kırmızı et fiyatları çok daha yukarıya gider. Proje et fiyatlarını çok dengeledi" dedi.

"Ticaret Bakanlığına, Tarım ve Orman Bakanlığına bildirdik"

İstanbul Perakendeci Kasaplar Esnaf Odası Başkanı Aydın Tüfekci de kırmızı ette üreticiden reyona kadar olan sürece ilişkin, "Kırmızı ette komisyoncu, tüccarlar belli bölgelere gider, köylerden siparişlere göre malı toplarlar, keserler, İstanbul'a karkas olarak getirirler. İstanbul'da da kasap esnafı karkas olarak satar" şeklinde konuştu.

Son dönemde çeşitli sosyal medya kanallarından "hayvanlarınızı kesmeyin (fiyatı) şu kadar olacak" şeklinde paylaşımlar yapıldığını belirten Tüfekci, şunları kaydetti:

"Daha önce de biz bunu hem Ticaret Bakanlığına hem de Tarım ve Orman Bakanlığına bildirdik. Bu paylaşımı yapanlar, insanları hayvanlarını kesmemesi için teşvik ediyorlar. Kesecek insanlar da mallarından cayıyorlar. Ondan dolayı bir sıkıntı yaşıyoruz. Ama en büyük sıkıntımız besi yemlerine gelen zamlar, yem olayı bir zapturapt altına alınmalı. Diğer taraftan insanlar mesaj atıyorlar, 'karkas 600 lira olacak kesmeyin' diye. Köylü de bunları takip ettiği için 'nasıl olsa ete zam gelecek' diye beklentiye giriyorlar. Pazarlık edilmiş, parası verilmiş, ancak köylüler cayıyor. Zaten bizim küçük besiciler de maalesef bu yüzden çok zarara girdi."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber