Uludağ'daki otel yangınıyla ilgili rapor tamamlandı

Uludağ Oteller Bölgesi'nde geçen 27 Mart'ta milli kayakçı Berkin Usta, babası eski milli kayakçı Yahya ve annesi Fikriye Usta'nın hayatını kaybettiği otel yangınıyla ilgili Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi heyeti raporu tamamlandı.

Soruşturma kapsamında İstanbul'dan gelen ve 7 kişiden oluşan bilirkişi heyetinin hazırladığı rapor, dosyaya eklendi.

Yangının 2 merkezli geliştiği tespitine yer verilen raporda, ayrıca yanan 8 kar motorunun da yangını şiddetlendirdiği kaydedildi.

Otel altında yer alan alanlarda başlayan yangının otel içindeki yayılımının da iki merkezli bir yangın oluşumunu gösterdiği belirtilen raporda, şu ifadelere yer verildi:

"Özellikle iç bölgeden yükselen sıcak gazlar sadece en üst katta yanmaya neden olmuştur. Diğer katlarda gözlemlenen yangınlar ise dış cephenin yanmasına ve cephede gerçekleşen izolasyon malzemesi yangınına bağlı alevlerin iç alana sirayet etmesiyle gelişmiştir. Kat kameralarında dumanların düzeltilmiş zamana göre 05.22 itibarıyla 4'üncü kata ulaştığı görülmektedir. 4'üncü kat, otel yangınında vefat eden 2 kişinin odalarının bulunduğu kattır."

"Yangının başlangıç bölgesi kayak odası"

Raporda, yangının otelin iç kısmından en az iki farklı bölgeden başladığı ve otel içinde mevcut yangın yüküne bağlı olarak yayıldığı kaydedildi.

Olay tarihinde oteli bir bütün olarak kiralayan Jura firması ile otelin muhtelif kısımlarını kiralayan FB Usta firmasının kendi sorumluluk alanları ile ilgili alınması gereken asgari tedbirleri almadıklarının somut olduğu, bu tedbirlerin alınmamasının yangının başlaması, yayılması ve sonuçlarının artması olayı ile ilişkili sonuçlar doğurduğu belirtildi.

Yangının, bilinenin aksine şömine kaynaklı olmadığı aktarılan raporda, "Yangının başlangıç bölgesinin kayak odası ve bu odanın açıldığı kısımdan kafe kısmına bağlanan bölgeler olduğunun heyetimizce tespit edilmesi ve bu bölgelerin sorumluluğunun kira sözleşmesi gereği FB Usta şirketinde olduğu, yine FB Usta sorumluluğundaki bölgelerde yakıt depoları dolu şekilde paletli kar motorlarının mevcut olduğu, bu motorların içindeki yakıtın yangını şiddetlendirdiği, hızlanmasını ve yayılımını artırdığı" tespitine yer verildi.

FB Usta firmasının eylemleri ve ihmallerinin olayda birinci derecede asli etkili olduğu kaydedildi.

Bu arada rapordaki tespitlerin ardından, şöminenin yan tarafında bulunan süs çiçeğinin tutuşmasına neden oldukları iddiasıyla tutuklanan kayak merkezi çalışanları E.T. ile M.K.Ç. tahliye edildi.

Oteli işleten firma sahibi C.K.A. ve işletme müdürü T.D'nin ise tutukluluğu devam ediyor.

Uludağ'daki yangın

Uludağ'daki bir otelde 27 Mart'ta çıkan yangın, çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından sevk edilen 110 personelle söndürülmüştü.

Yangında, Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı ve eski milli kayakçı Yahya Usta, eşi Fikriye ve milli kayakçı oğlu Berkin Usta, dumandan etkilenmişti. Otelden bilinci kapalı çıkarılan Yahya Usta, oğlu Berkin ve Fikriye Usta kurtarılamamıştı.

Soruşturma kapsamında oteli işleten firma sahibi, işletme müdürü ve iki kayak merkezi çalışanı tutuklanmıştı.

