Kız öğrenci yurdunda zehirlenme şüphesi! Çok sayıda öğrenci hastanelik oldu

Sakarya'nın Serdivan ilçesindeki Kemalpaşa Mahallesi'nde bulunan yurtta kalan kız öğrenciler, dışarıdan tükettikleri tavuk döner olduğu iddia edilen yemekten ve yurtta yedikleri sütlü tatlıdan sonra mide bulantısı, kusma, baş dönmesi ve halsizlik şikayetleri yaşadı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Rahatsızlanan 14 öğrenci, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Serdivan Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alınırken, öğrencilerden 12'sinin taburcu edildiği, diğer öğrencilerin de sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Zehirlenmenin kesin sebebi için yemeklerden numune alınacağı ve olayın laboratuvar sonuçlarının ardından netlik kazanacağı belirtildi. Konu ile alakalı inceleme başlatıldı.