Türkiye'nin dev yemek dağıtım şirketi yabancılara satılıyor

Getir Yemek'in ABD'li Uber Eats'e satışı için prensip anlaşmasına varıldı, Rekabet Kurumu'nun onayı bekleniyor.

24 Kasım 2025 14:24
Reuters haber ajansı, Getir Yemek'in ABD'li Uber Eats'e satışı için prensip anlaşmasına varıldığını, Rekabet Kurumu'nun onayının beklendiğini duyurdu.

Getir'in Abu Dhabi'li hakim hissedarı Mubadala, geçen ay sattığı Getir Araç'ın ardından şirketlerden çıkış stratejisi kapsamında Getir Yemek'in ABD'li Uber Eats'e satışı için prensip anlaşmasına vardı.

Konuya yakın iki kaynağın Reuters'a verdiği bilgiye göre anlaşma Rekabet Kurumu'nun onayına sunuldu.

Anlaşmanın büyüklüğü ve detayları ile ilgili bilgi vermeyen kaynaklar, nihai anlaşmaya varılıp varılmayacağının Rekabet Kurumu incelemesinden sonra belli olacağını belirtti.

Konuya yakın bir kaynak, "Getir Yemek'in Uber Eats'e satışı için anlaşma sağlandı. Nihai onay için Rekabet Kurumu'na gönderildi" dedi.

Uber ve Mubadala, Reuters'ın konu hakkındaki sorularına yanıt vermedi.

Uber mayista Trendyol GO'nun yüzde 85'ini almıştı

ABD merkezli ulaşım ve teslimat hizmetleri şirketi Uber, mayıs ayında Trendyol Grubu ile Trendyol GO'nun yüzde 85'inin 700 milyon dolar karşılığında devri için anlaşmaya varıldığını duyurmuş, yemek teslimatına yönelik çevrim içi platformu Uber Eats'in öne çıkan bazı özelliklerini ilerleyen dönemde Türkiye'deki kullanıcılarla buluşturacağını açıklamıştı.

Uber Eats, Getir'in yemek dağıtım birimini satın alımını tamamlarsa, Türkiye'nin en tanınan yemek dağıtım şirketlerinden ikisini bünyesine katmış olacak. Yemek dağıtım sektörünün diğer büyük oyuncusu Yemeksepeti ise Almanya merkezli Delivery Hero'nun altında faaliyet gösteriyor.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli fon yöneticisi Mubadala, ana hissedar olduğu Getir'in Türkiye birimlerinden bazılarını kapatırken, diğerlerini ise satmaya başladı. Mubadala, Getir Araç'ın tamamının kısa süreli araç kiralama şirketi Tiktak'a satışını geçen ay tamamladı. Kaynaklar, Mubadala'nın Getir Finans'ı satmak için de görüşmeler yürüttüğünü söylemişti.

Getir'in yıldızı pandemide parladı

Yıldızı pandemi sonrasında parlayan ve 2022'deki yatırım turu sonrasında değeri 12 milyar dolara ulaşan Getir, daha sonra tüketici talebindeki düşüş nedeniyle küçülmeye gitmiş, yeniden yapılanmaya giderek hızla büyüdüğü yurt dışı faaliyetlerini kapatmıştı.

Kurucular ve Mubadala arasındaki hukuki anlaşmazlık devam ederken Rekabet Kurulu, Getir'in ve bazı iştiraklerinin tek kontrolünün Mubadala tarafından devralınmasını mart ayında onaylamıştı.

