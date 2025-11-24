Üniversite bölüm başkanı evinde ölü bulundu
Diyarbakır'da taksi durağına silahlı saldırı: 1 ölü

Bağlar ilçesinde kimliği belirsiz şüphelinin durağa yönelik silahlı saldırısında, 45 yaşındaki taksi şoförü Recep Özgür hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin şüphelinin yakalanması için çalışma başlattığı öğrenildi.

Kaynak : DHA
24 Kasım 2025 15:13
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde şapka takıp elbisesiyle yüzünü gizleyen şüpheli, taksi durağına gelip tabancayla peş peşe ateş etti.

Taksi durağında bulunan Recep Özgür, yaralandı.

YARALI TEDAVİ ALTINA ALINDI

İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı şoför, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

TÜM ÇABALARA RAĞMEN KURTARILAMADI

Özgür, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olay yeri inceleme ekipleri, çok sayıda boş kovan buldu.

ŞÜPHELİYİ YAKALAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

