Ferdi Tayfur'un kızı duyurdu: Ferdifon'a tedbir koydurduk!

Üniversite bölüm başkanı evinde ölü bulundu
Üniversite bölüm başkanı evinde ölü bulundu
Kaskoda Öğretmenlere Özel %65'e Varan İndirim
Kaskoda Öğretmenlere Özel %65'e Varan İndirim
Sponsorlu İçerik
Ayasofya'daki o vinçlerin sırrı açıklandı: '25 metreden sonra mecbur kaldık'
Ayasofya'daki o vinçlerin sırrı açıklandı: '25 metreden sonra mecbur kaldık'
Bakan Tekin 81 ilden gelen öğretmenlerle buluştu
Bakan Tekin 81 ilden gelen öğretmenlerle buluştu
Kocaeli Adliyesi'nde ziynet ve döviz çalındı: 1 personel tutuklandı
Kocaeli Adliyesi'nde ziynet ve döviz çalındı: 1 personel tutuklandı
Türkiye'nin dev yemek dağıtım şirketi yabancılara satılıyor
Türkiye'nin dev yemek dağıtım şirketi yabancılara satılıyor
Gürcistan'da düşen uçağın enkazdaki incelemesi tamamlandı
Gürcistan'da düşen uçağın enkazdaki incelemesi tamamlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmralı açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmralı açıklaması
Türkiye'nin en tehlikeli mahallesi: Listenin ilk sırasında yer aldı
Türkiye'nin en tehlikeli mahallesi: Listenin ilk sırasında yer aldı
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu: Futbolda deprem var
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu: Futbolda deprem var
Konya'da öğrenci servisi devrildi: 29 yaralı
Konya'da öğrenci servisi devrildi: 29 yaralı
Türkiye'nin yeni nüfusu açıklandı!
Türkiye'nin yeni nüfusu açıklandı!
Sıcaklık düşüyor, yağışlı hava geri geliyor
Sıcaklık düşüyor, yağışlı hava geri geliyor
İstanbul'da sokak köpeklerini beslemek yasaklandı
İstanbul'da sokak köpeklerini beslemek yasaklandı
İstanbul'da yeni hafta yoğun trafikle başladı
İstanbul'da yeni hafta yoğun trafikle başladı
15 bin öğretmen bugün atanıyor!
15 bin öğretmen bugün atanıyor!
Akaryakıta indirim kapıda: İşte 24 Kasım 2025 güncel fiyatlar
Akaryakıta indirim kapıda: İşte 24 Kasım 2025 güncel fiyatlar
Meclis'te yoğun hafta: Vergi ve bütçe mesaisi başlıyor
Meclis'te yoğun hafta: Vergi ve bütçe mesaisi başlıyor
Terörsüz Türkiye'ye destek yüzde 70'e çıktı! Kararsızların oranı düşüyor
Terörsüz Türkiye'ye destek yüzde 70'e çıktı! Kararsızların oranı düşüyor
Bahçeli: Öğretmenlerimiz hiç sönmeyecek medeniyet ışığımızdır
Bahçeli: Öğretmenlerimiz hiç sönmeyecek medeniyet ışığımızdır
Necmettin öğretmensiz 9. Öğretmenler Günü
Necmettin öğretmensiz 9. Öğretmenler Günü
KOBİ'lere finansman destekleri sürüyor
KOBİ'lere finansman destekleri sürüyor
Meteorolojiden 2 kente kuvvetli yağış alarmı
Meteorolojiden 2 kente kuvvetli yağış alarmı
Borsada 73 milyon liralık vurgun!
Borsada 73 milyon liralık vurgun!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Barış için her yere koşturacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Barış için her yere koşturacağız
Bakan Bak: Türkiye sporda bir devrim yaşıyor
Bakan Bak: Türkiye sporda bir devrim yaşıyor
TBMM'de sandalye dağılımı değişti
TBMM'de sandalye dağılımı değişti
52 yıllık çınar: Baba, kız, oğul ve gelin aynı okulda öğrenci yetiştiriyor!
52 yıllık çınar: Baba, kız, oğul ve gelin aynı okulda öğrenci yetiştiriyor!
ALES/3 soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı
ALES/3 soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı
Bakanlıktan 'yapay zeka' hamlesi: Yeni şube müdürlüğü kuruldu
Bakanlıktan 'yapay zeka' hamlesi: Yeni şube müdürlüğü kuruldu
Ana sayfaHaberler Yaşam

Ferdi Tayfur'un kızı duyurdu: Ferdifon'a tedbir koydurduk!

Ferdi Tayfur'un vefatının ardından aile içi miras tartışmaları büyüyor. Oğlu Ferdi Taha Tayfur, eserleri Ferdifon çatısı altında topladığını açıklarken, kızı Tuğçe Tayfur dijital haklara tedbir konulduğunu ve babasının üzerinden para kazanıldığını savundu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 24 Kasım 2025 15:26, Son Güncelleme : 24 Kasım 2025 15:59
Yazdır
Ferdi Tayfur'un kızı duyurdu: Ferdifon'a tedbir koydurduk!

2 Ocak'ta yaşamını yitiren arabesk müziğin usta ismi Ferdi Tayfur'un ardından ailesinde çıkan miras krizi devam ediyor.

Sanatçının kızı Tuğçe Tayfur, sadece kendisinin değil hiçbir kardeşinin mirastan faydalanamadığını, babasının tüm mal varlığını yeğenlerine bıraktığını söyleyerek konuyu yargıya taşımış, akrabalarının Ferdi Tayfur'u "oyuna getirdiklerini" öne sürmüştü.

Ferdi Taha Tayfur, babasının eserlerinin Ferdifon'da toplandığını açıkladı. Yapılan açıklamada; "Plak, kaset, video film ve arşiv çalışmalarımız artık Ferdifon'da" denildi.

Ferdi Taha Tayfur'un bu açıklaması miras krizinin fitilini yeniden ateşledi.

Kızı Tuğçe Tayfur Aydın: Tedbir koydurduk

Bunun üzerine Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur Aydın; "Benim sizinle aramdaki fark şu: Ben sesimle para kazanıyorum, siz babamın emeklerini kullanarak para kazanıyorsunuz. Ferdifon şirketine tedbir koydurduk. Dijital haklara artık sahip olamıyorsunuz. Ki bu miktar 3 ayda bir 2 - 2.5 milyon liraya varıyordu. Bu kesilince hemen dediniz ki; 'Bir plak çıkaralım, plaklardan para kazanalım' dediniz ama o da olmayacak. Türk adaletine sonsuz güvenimiz var. Babamın iyi niyetini suistimal ediyorsunuz, babamın üzerinden para kazanıyorsunuz" dedi.

Marmaris Beldibi'ndeki iki daire ve İstanbul'un Fatih ilçesindeki bir daire; Darüşşafaka Cemiyeti'ne, Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki sekiz villa; LÖSEV'e, Bolu'nun Mudurnu ilçesindeki bir daire ise TSK'ya bırakılmıştı. Sanatçının diğer mal varlıkları ise çocuklarına, torunlarına, yeğenlerine ve eşi Zeliha Tayfur Bayburt'a miras olarak verilmişti.

- Timur Turanbayburt ile Tuğçe Tayfur Aydın vasiyete itiraz etmişti

Vasiyet listesinde; oğlu Timur Turanbayburt ile sağlığında davalık olduğu kızı Tuğçe Tayfur Aydın yer almadığı ortaya çıkmıştı. Vasiyetin açıklanmasının ardından, Timur Turanbayburt ile Tuğçe Tayfur Aydın, vasiyete itiraz etmiş ve kayyum atanması talep etmişti. Avukatları Edanur Türker Yıldız, vasiyete karşı çıktıklarını belirterek, Türk Silahlı Kuvvetleri, Darüşşafaka Cemiyeti ve LÖSEV'e yapılan bağışlar hariç tüm mal varlığına tedbir konulmasını ve kayyum atanmasını istemişti.

Tuğçe Tayfur, miras yüzünden akrabalarıyla mahkemelik oldu. Tuğçe Tayfur Aydın, devam eden dava süreci hakkında; "7 yeğen fazla fazla para kazandı, haksızlıktan dolayı artık susmuyorum" dedi. Babasının vasiyeti hakkında da konuşan Tuğçe Tayfur Aydın; "Heyet raporu olmadan vasiyette tek doktorun imzası var. Babam hastanedeyken 'Grip' dediler, cenazesi geldi" diye konuştu.

FERDİ TAYFUR'UN VASİYETİNDE GEÇEN İSİMLER:

Ferdi Tayfur'un ilk ve tek resmi evliliğini Zeliha Turanbayburt ile yaptı.

Ferdi Tayfur eski eşine mirasından pay bıraktı. Çiftin bu evlilikten Tuğba ve Funda adında iki kızları doğdu.

TORUNLARI; ULAŞ DINIZ, DERİN DINIZ, ZEYNEP DOĞRUL, CAN DOĞRUL

Ferdi Tayfur; evli olan kızları Tuğba Dınız ile Funda Doğrul'un ikişer çocuğuna miras bıraktı. Ferdi Tayfur'un torunları; Ulaş Dınız, Derin Dınız, Zeynep Doğrul ve Can Doğrul, dedelerinin mirasından paylarını alacak.

YEĞENLERİ; NEFES LİLA GÖZALICI, ŞİRİN GÖZALICI, FERDİ TAYFUR TURANBAYBURT, BUSE TURANBAYBURT, EMİRHAN TURANBAYBURT NİLÜFER TURANBAYBURT
Ferdi Tayfur ayrıca, yeğenleri Nefes Lila Gözalıcı, Şirin Gözalıcı, Ferdi Tayfur Turanbayburt, Buse Turanbayburt ve Emirhan Turanbayburt'a diğer taşınmazlarını; beste, müzik ve telifli eserlerinin haklarını ise Nilüfer Turanbayburt'a bıraktığı öğrenilmişti.

OĞLU FERDİ TAHA TAYFUR
Ferdi Tayfur, son birlikteliğini Habibe Ümyani Demir ile yaşadı. 64 yaşındayken bir kez daha babalık sevinci yaşayan Ferdi Tayfur'un bu birliktelikten de Taha Turanbayburt adında bir oğlu daha dünyaya geldi. Sonrasında Ferdi Tayfur ile Habibe Ümyani Demir yollarını ayırdı. Taha Turanbayburt da babasının mirasından üzerine düşen hakkı alacak.

'Ayda 2.5-3 milyon kazanıyordunuz' diyerek suçladı

Bunun üzerine Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur Aydın tepki gösterdi ve sosyal medyasından bir mesaj yayımlayarak kardeşlerini suçladı. Tayfur şunları söyledi;
"Benim sizinle aramdaki fark şu: Ben sesimle para kazanıyorum, siz babamın emeklerini kullanarak para kazanıyorsunuz. Ferdifon şirketine tedbir koydurduk. Dijital haklara artık sahip olamıyorsunuz. Ki bu miktar 3 ayda bir 2 - 2.5 milyon liraya varıyordu. Bu kesilince hemen dediniz ki; 'Bir plak çıkaralım, plaklardan para kazanalım' dediniz ama o da olmayacak. Türk adaletine sonsuz güvenimiz var. Babamın iyi niyetini suistimal ediyorsunuz, babamın üzerinden para kazanıyorsunuz"

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber