Öğretmenler tebeşiri bırakıp sahneye çıktılar, salonu coşturdular

En yüksek fiyat artışı B sınıfında: İkinci el piyasasında son durum!
En yüksek fiyat artışı B sınıfında: İkinci el piyasasında son durum!
Kaskoda Öğretmenlere Özel %65'e Varan İndirim
Kaskoda Öğretmenlere Özel %65'e Varan İndirim
Sponsorlu İçerik
Çiğdem öğretmenin büyük acısı: Emniyet müdürü eşini toprağa verdi
Çiğdem öğretmenin büyük acısı: Emniyet müdürü eşini toprağa verdi
Özgür Özel, Başsavcı Akın Gürlek'e tazminat ödeyecek
Özgür Özel, Başsavcı Akın Gürlek'e tazminat ödeyecek
MEB'den 450 Şube Müdürlüğü için görevde yükselme sınav duyurusu
MEB'den 450 Şube Müdürlüğü için görevde yükselme sınav duyurusu
15 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapıldı
15 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapıldı
EKK: Devlet yardımları artık 'daha seçici ve odaklı' olacak
EKK: Devlet yardımları artık 'daha seçici ve odaklı' olacak
Erdoğan: Öğretmenlerimize haklarını teslim etmek bizim asli vazifemiz
Erdoğan: Öğretmenlerimize haklarını teslim etmek bizim asli vazifemiz
Üniversite bölüm başkanı evinde ölü bulundu
Üniversite bölüm başkanı evinde ölü bulundu
Ayasofya'daki o vinçlerin sırrı açıklandı: '25 metreden sonra mecbur kaldık'
Ayasofya'daki o vinçlerin sırrı açıklandı: '25 metreden sonra mecbur kaldık'
Bakan Tekin 81 ilden gelen öğretmenlerle buluştu
Bakan Tekin 81 ilden gelen öğretmenlerle buluştu
Kocaeli Adliyesi'nde ziynet ve döviz çalındı: 1 personel tutuklandı
Kocaeli Adliyesi'nde ziynet ve döviz çalındı: 1 personel tutuklandı
Türkiye'nin dev yemek dağıtım şirketi yabancılara satılıyor
Türkiye'nin dev yemek dağıtım şirketi yabancılara satılıyor
Gürcistan'da düşen uçağın enkazdaki incelemesi tamamlandı
Gürcistan'da düşen uçağın enkazdaki incelemesi tamamlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmralı açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmralı açıklaması
Türkiye'nin en tehlikeli mahallesi: Listenin ilk sırasında yer aldı
Türkiye'nin en tehlikeli mahallesi: Listenin ilk sırasında yer aldı
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu: Futbolda deprem var
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu: Futbolda deprem var
Konya'da öğrenci servisi devrildi: 29 yaralı
Konya'da öğrenci servisi devrildi: 29 yaralı
Türkiye'nin yeni nüfusu açıklandı!
Türkiye'nin yeni nüfusu açıklandı!
Sıcaklık düşüyor, yağışlı hava geri geliyor
Sıcaklık düşüyor, yağışlı hava geri geliyor
İstanbul'da sokak köpeklerini beslemek yasaklandı
İstanbul'da sokak köpeklerini beslemek yasaklandı
İstanbul'da yeni hafta yoğun trafikle başladı
İstanbul'da yeni hafta yoğun trafikle başladı
Akaryakıta indirim kapıda: İşte 24 Kasım 2025 güncel fiyatlar
Akaryakıta indirim kapıda: İşte 24 Kasım 2025 güncel fiyatlar
Meclis'te yoğun hafta: Vergi ve bütçe mesaisi başlıyor
Meclis'te yoğun hafta: Vergi ve bütçe mesaisi başlıyor
Terörsüz Türkiye'ye destek yüzde 70'e çıktı! Kararsızların oranı düşüyor
Terörsüz Türkiye'ye destek yüzde 70'e çıktı! Kararsızların oranı düşüyor
Necmettin öğretmensiz 9. Öğretmenler Günü
Necmettin öğretmensiz 9. Öğretmenler Günü
KOBİ'lere finansman destekleri sürüyor
KOBİ'lere finansman destekleri sürüyor
Meteorolojiden 2 kente kuvvetli yağış alarmı
Meteorolojiden 2 kente kuvvetli yağış alarmı
Borsada 73 milyon liralık vurgun!
Borsada 73 milyon liralık vurgun!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Barış için her yere koşturacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Barış için her yere koşturacağız
Ana sayfaHaberler Eğitim

Öğretmenler tebeşiri bırakıp sahneye çıktılar, salonu coşturdular

Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel düzenlenen 'Sahne Senin Öğretmenim' etkinliği, izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı. Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde yoğun katılımla gerçekleşen gecede, öğretmenler gönüllülük esasıyla sahneye çıkarak Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği ve halk oyunları performansları sergiledi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 24 Kasım 2025 16:50, Son Güncelleme : 24 Kasım 2025 16:51
Yazdır
Öğretmenler tebeşiri bırakıp sahneye çıktılar, salonu coşturdular
Bolu'da 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel düzenlenen gecede, öğretmenler sahneye çıkarak Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği performanslarıyla, izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı.

24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 'Sahne Senin Öğretmenim' programı düzenlendi. Hazırlanan özel program, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bordo Salonu'nda yoğun katılımla gerçekleştirildi. Gecede halk oyunları, mehteran, Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği performansları izleyicilerden yoğun alkış aldı. Öğretmenlerin gönüllülük esasıyla ortaya koyduğu disiplinli çalışmalar, salonda bulunan protokol ve davetlilere unutulmaz bir gece yaşattı. Geçtiğimiz yıl 200 öğretmenle başlayan bu hareket, bugün 16 farklı yöreden oluşan geniş halk oyunları topluluğu, mehteran birimi, ritim grubu, tiyatro ekibi, şiir topluluğu, Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği koroları, semazen ekibi, traking grubu ve maarif orkestrası gibi birçok farklı alanda büyüyerek güçlü bir yapıya dönüştü. Şu an bin 379 öğretmen, tamamen gönüllülük esasıyla kültür, sanat ve spor topluluklarında aktif görev alıyor.

Programın onur konukları arasında Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, Bolu Bağımsız Milletvekili İsmail Akgül, Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Danışmanı Prof. Dr. İbrahim Sarıtaş, Bakan Danışmanı Dr. Işkın Özbulduk Kılıç, Bakan Danışmanı Utku Koçak, Film-Dizi-Tiyatro Oyuncusu Oktay Gürsoy ve Prof. Dr. Sarıtaş'ın eşi Doç. Dr. Şenay Eray Sarıtaş yer aldı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber