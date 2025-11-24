Parkta elektrikli oyuncaklara binen 5 çocuk akıma kapıldı

Bir ilköğretim okulunda öğrenci olan M.Y.A, (9) B.K, (9) M.A.K, (9) M.E.Ç. (10) ve E.Ş. (8) Plevne Parkı'ndaki alana bir işletme tarafından konulan elektrikli oyuncaklara binmek istedi.

Oyuncak motosikletle oynayan 5 çocuk elektrik akımına kapıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 5 çocuk hastaneye kaldırıldı.

Belediye ekipleri parktaki oyuncakları belediyeye götürdü.

Polis ve zabıta ekiplerinin incelemelerinin ardından mühürlenen işletmenin süresiz kapatılacağı öğrenildi.

İşletme sahibi de ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

- İl Sağlık Müdürü Güner'den açıklama

İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, olaya ilişkin, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Bağcılar'daki bir parkta meydana gelen elektrik akımına kapılma olayı üzerine bölgeye hızla sağlık ekiplerimiz sevk edilmiştir. Olay yerine kısa sürede ulaşan ambulanslarımız tarafından 5 çocuk gerekli ilk müdahaleleri yapılarak farklı hastanelere nakledilmiştir. Çocuklarımızın genel durumları iyi olmakla birlikte, tedavileri yakından takip edilmektedir."