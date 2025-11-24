En yüksek fiyat artışı B sınıfında: İkinci el piyasasında son durum!
Kompresörle eziyet edilen Muhammed'in ölümünde yeni gelişme

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde bir marangoz atölyesinde Habib Aksoy tarafından makat bölgesine kompresörle hava verilen Muhammed Kendirci'nin (15) ölümü ile ilgili soruşturmada; Bozova Mehmet-Enver Yıldırım Devlet Hastanesi'nde görevli 1 hemşire ile 2 temizlik personeli olay günü Muhammed'in delil niteliği taşıyan pantolonunu çöpe attıkları gerekçesiyle açığa alındı.

24 Kasım 2025
Olay, 14 Kasım'da Bozova'daki marangoz atölyesinde meydana geldi. Atölyede staj yapan Muhammed Kendirci, kalfa olarak çalışan Habip Aksoy (20) ile kimliği öğrenilemeyen bir arkadaşı tarafından önce elleri bağlanarak etkisiz hale getirildi. Ardından pantolonu zorla çıkarılan çocuğun makatına yüksek basınçlı kompresörle hava verildi. Muhammed Kendirci, ağır yaralandı. İhbarla adrese sağlık ekipleri sevk edildi. İç organlarında ciddi hasar oluşan Kendirci, tedavi gördüğü Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde 5 gün sonra yaşamını yitirdi. Muhammed Kendirci'nin cenazesi, otopsi sonrası Bozova Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

YENİDEN GÖZALTINA ALINIP, TUTUKLANDI

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Habip Aksoy, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Karara itiraz edildi, Aksoy hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı. Aksoy, yeniden gözaltına alındı, bu kez sevk edildiği nöbetçi mahkemede tutuklandı. Kendirci'nin ailesi, yazılı bir açıklama yaparak adalet çağrısında bulundu.

'KİM VARSA HAK ETTİĞİ CEZAYI ALACAKTIR'

Anne Nebihe Kendirci ile baba Ahmet Kendirci adına yapılan açıklamada, "Biricik oğlumuz Muhammed, staj için gönderildiği atölyede elleri kolları tutulup kompresörle basınçlı hava verilmek suretiyle iç organları infilak ettirilerek öldürülmüştür. Fail, 'şaka yaptık' diyerek adli makamları yanıltmaya çalışmış, ardından ise firar girişiminde bulunmuştur. Delilleri yok etmeye çalışanlar ve bu cinayete doğrudan ya da dolaylı olarak karıştığı tespit edilen kim varsa hak ettiği cezayı alacaktır" denildi.

HALAY ÇEKTİĞİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Olayla ilgili soruşturma sürerken; Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü'nce Bozova Mehmet-Enver Yıldırım Devlet Hastanesi'nde görevli 1 hemşire ile 2 temizlik personeli olay günü Muhammed'in delil niteliği taşıyan pantolonunu çöpe attıkları gerekçesiyle açığa alındı. Öte yandan Muhammed Kendirci'nin staj gördüğü mobilya atölyesinde halay çektiği anlara ait görüntüler ortaya çıktı. (

