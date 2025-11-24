Mansur Yavaş'tan 'konser soruşturması' iznine itiraz başvurusu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen konserlere ilişkin yapılan harcamalarla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında 32 konser hizmet alımında 154 milyon 453 bin 221,60 lira kamu zararı tespit edildi. Soruşturma sürecinde; 23 Eylül'de aralarında eski belediye bürokratları ve şirket yetkililerinin bulunduğu 14 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları mahkeme tarafından 'Zimmet' ve 'Kamu kurum veya kuruluşların ihalesine fesat karıştırmak' suçundan tutuklandı, 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma sonunda 5'i tutuklu 14 sanık hakkında 'Nitelikli zimmet' suçundan 7 yıl 6 aydan 31 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlanarak dava açıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, iddianamenin ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu hakkında soruşturma izni talep etti. İçişleri Bakanlığı, Yavaş ve Uzunoğlu hakkında, 'Görevi kötüye kullanma' ve 'Denetim görevini ihmal' suçlarından soruşturma yapılması için izin verdi. Yavaş, hakkında verilen 'konser soruşturması' iznine ilişkin yasal itiraz sürecini başlatarak itiraz dilekçesini, Danıştay 1'inci Daire'ye iletilmek üzere İçişleri Bakanlığı'na sundu.