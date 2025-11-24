Araç uçuruma yuvarlandı, ölü ve yaralıya bir gün sonra ulaşıldı

Dün akşam Tahte Mendik mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç şarampole devrildi. Aracın metrelerce yuvarlanması nedeniyle kimsenin görmediği kaza, gündüz vatandaşlar tarafından fark edildi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine UMKE, AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptıkları kontrolde kazada 1 kişinin öldüğünü, 1 kişinin de yaralandığını belirledi. Hayatını kaybeden Hakim Esen'in cenazesi otopsi işlemleri için morga kaldırılırken, yaralı Ü.K. ise ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.