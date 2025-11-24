En yüksek fiyat artışı B sınıfında: İkinci el piyasasında son durum!

sahibinden.com, Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezinin (BETAM) hazırladığı ekim ayı "Otomobil Piyasası Görünümü" raporunu paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, BETAM tarafından sahibinden.com verileri kullanılarak hazırlanan raporda, ekim ayındaki ikinci el otomobil piyasasına ilişkin gelişmeler analiz edildi.

Ortalama otomobil fiyatı 1 milyon 86 bin lira

Buna göre, ekimde, otomobil piyasasında reel fiyatlar alıcılar için satın alma gücü avantajı sağlamaya devam ediyor. Bu kapsamda ekimde reel fiyatlar önceki aya kıyasla aynı kalırken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 gerileme gösterdi. Ekim 2025'te ortalama otomobil fiyatı 1 milyon 86 bin lira oldu.

Rapor, bir önceki aya göre yaş grubu fiyat analizinde, tüm yaş segmentlerinde hareketliliğin sürdüğünü ortaya koydu.

Ortalama fiyatlar, 2019 model araçlarda 1 milyon 407 bin, 2020 model araçlarda 1 milyon 611 bin, 2021 model araçlarda 1 milyon 616 bin, 2022 model araçlarda 1 milyon 785 bin, 2023 model araçlarda 1 milyon 943 bin lira olarak gerçekleşti, 2024 model araçların ortalama fiyatı ise yüzde 0,6 azalarak 2 milyon 46 bin lira oldu.

Yıllık fiyat değişimi en yüksek B sınıfında

Tüm araç sınıflarında yıllık ve aylık bazda fiyatlar ılımlı artış gösterdi. Buna göre, yıllık fiyat değişimi en yüksek yüzde 26 ile B sınıfında, en düşük yüzde 21,5 ile E sınıfında gerçekleşti. Söz konusu değişim, C sınıfında yüzde 25,4, D sınıfında ise yüzde 24 oldu.

Ortalama fiyatlar B sınıfında 717 bin 211, C sınıfında 960 bin 603, D sınıfında 1 milyon 379 bin, E sınıfında ise 2 milyon 245 bin lira olarak kaydedildi.

Elektrikli araçlar hariç tüm yakıt türlerinde fiyatlar arttı

Raporda farklı yakıt türlerindeki araçların fiyat performansları da değerlendirildi. Ekim verilerine göre, elektrikli araçlar hariç tüm yakıt türlerinde ortalama fiyatlar yükseldi.

Ortalama fiyatlar benzinli araçlarda 1 milyon 335 bin, benzin & LPG'li araçlarda 579 bin 680, dizel araçlarda 1 milyon 63 bin, hibrit araçlarda 2 milyon 434 bin ve elektrikli araçlarda 3 milyon 697 bin lira olarak gerçekleşti.

Yıllık fiyat değişim oranında ise benzinli araçlar yüzde 20,9, benzin ve LPG'li araçlar yüzde 16,6, dizel araçlar yüzde 18,4, hibrit araçlar yüzde 13,9, elektrikli araçlar yüzde 14,3 değişim gösterdi.