En yüksek fiyat artışı B sınıfında: İkinci el piyasasında son durum!
En yüksek fiyat artışı B sınıfında: İkinci el piyasasında son durum!
Kaskoda Öğretmenlere Özel %65'e Varan İndirim
Kaskoda Öğretmenlere Özel %65'e Varan İndirim
Sponsorlu İçerik
Çiğdem öğretmenin büyük acısı: Emniyet müdürü eşini toprağa verdi
Çiğdem öğretmenin büyük acısı: Emniyet müdürü eşini toprağa verdi
Özgür Özel, Başsavcı Akın Gürlek'e tazminat ödeyecek
Özgür Özel, Başsavcı Akın Gürlek'e tazminat ödeyecek
MEB'den 450 Şube Müdürlüğü için görevde yükselme sınav duyurusu
MEB'den 450 Şube Müdürlüğü için görevde yükselme sınav duyurusu
15 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapıldı
15 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapıldı
EKK: Devlet yardımları artık 'daha seçici ve odaklı' olacak
EKK: Devlet yardımları artık 'daha seçici ve odaklı' olacak
Erdoğan: Öğretmenlerimize haklarını teslim etmek bizim asli vazifemiz
Erdoğan: Öğretmenlerimize haklarını teslim etmek bizim asli vazifemiz
Üniversite bölüm başkanı evinde ölü bulundu
Üniversite bölüm başkanı evinde ölü bulundu
Ayasofya'daki o vinçlerin sırrı açıklandı: '25 metreden sonra mecbur kaldık'
Ayasofya'daki o vinçlerin sırrı açıklandı: '25 metreden sonra mecbur kaldık'
Bakan Tekin 81 ilden gelen öğretmenlerle buluştu
Bakan Tekin 81 ilden gelen öğretmenlerle buluştu
Kocaeli Adliyesi'nde ziynet ve döviz çalındı: 1 personel tutuklandı
Kocaeli Adliyesi'nde ziynet ve döviz çalındı: 1 personel tutuklandı
Türkiye'nin dev yemek dağıtım şirketi yabancılara satılıyor
Türkiye'nin dev yemek dağıtım şirketi yabancılara satılıyor
Gürcistan'da düşen uçağın enkazdaki incelemesi tamamlandı
Gürcistan'da düşen uçağın enkazdaki incelemesi tamamlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmralı açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmralı açıklaması
Türkiye'nin en tehlikeli mahallesi: Listenin ilk sırasında yer aldı
Türkiye'nin en tehlikeli mahallesi: Listenin ilk sırasında yer aldı
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu: Futbolda deprem var
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu: Futbolda deprem var
Konya'da öğrenci servisi devrildi: 29 yaralı
Konya'da öğrenci servisi devrildi: 29 yaralı
Türkiye'nin yeni nüfusu açıklandı!
Türkiye'nin yeni nüfusu açıklandı!
Sıcaklık düşüyor, yağışlı hava geri geliyor
Sıcaklık düşüyor, yağışlı hava geri geliyor
İstanbul'da sokak köpeklerini beslemek yasaklandı
İstanbul'da sokak köpeklerini beslemek yasaklandı
İstanbul'da yeni hafta yoğun trafikle başladı
İstanbul'da yeni hafta yoğun trafikle başladı
Akaryakıta indirim kapıda: İşte 24 Kasım 2025 güncel fiyatlar
Akaryakıta indirim kapıda: İşte 24 Kasım 2025 güncel fiyatlar
Meclis'te yoğun hafta: Vergi ve bütçe mesaisi başlıyor
Meclis'te yoğun hafta: Vergi ve bütçe mesaisi başlıyor
Terörsüz Türkiye'ye destek yüzde 70'e çıktı! Kararsızların oranı düşüyor
Terörsüz Türkiye'ye destek yüzde 70'e çıktı! Kararsızların oranı düşüyor
Necmettin öğretmensiz 9. Öğretmenler Günü
Necmettin öğretmensiz 9. Öğretmenler Günü
KOBİ'lere finansman destekleri sürüyor
KOBİ'lere finansman destekleri sürüyor
Meteorolojiden 2 kente kuvvetli yağış alarmı
Meteorolojiden 2 kente kuvvetli yağış alarmı
Borsada 73 milyon liralık vurgun!
Borsada 73 milyon liralık vurgun!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Barış için her yere koşturacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Barış için her yere koşturacağız
Ana sayfaHaberler Ekonomi

En yüksek fiyat artışı B sınıfında: İkinci el piyasasında son durum!

BETAM'ın sahibinden.com verileriyle hazırladığı Ekim ayı raporu, ikinci el otomobil piyasasındaki hareketliliği ortaya koydu. Buna göre, tüm araç sınıflarında yıllık fiyat artışları devam etse de, reel fiyatlarda yıllık bazda yüzde 8'lik bir gerileme kaydedildi. Fiyat artışının en yüksek olduğu sınıf ise yüzde 26 ile B sınıfı olarak belirlendi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Kasım 2025 19:38, Son Güncelleme : 24 Kasım 2025 19:41
Yazdır
En yüksek fiyat artışı B sınıfında: İkinci el piyasasında son durum!
sahibinden.com, Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezinin (BETAM) hazırladığı ekim ayı "Otomobil Piyasası Görünümü" raporunu paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, BETAM tarafından sahibinden.com verileri kullanılarak hazırlanan raporda, ekim ayındaki ikinci el otomobil piyasasına ilişkin gelişmeler analiz edildi.

Ortalama otomobil fiyatı 1 milyon 86 bin lira

Buna göre, ekimde, otomobil piyasasında reel fiyatlar alıcılar için satın alma gücü avantajı sağlamaya devam ediyor. Bu kapsamda ekimde reel fiyatlar önceki aya kıyasla aynı kalırken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 gerileme gösterdi. Ekim 2025'te ortalama otomobil fiyatı 1 milyon 86 bin lira oldu.

Rapor, bir önceki aya göre yaş grubu fiyat analizinde, tüm yaş segmentlerinde hareketliliğin sürdüğünü ortaya koydu.

Ortalama fiyatlar, 2019 model araçlarda 1 milyon 407 bin, 2020 model araçlarda 1 milyon 611 bin, 2021 model araçlarda 1 milyon 616 bin, 2022 model araçlarda 1 milyon 785 bin, 2023 model araçlarda 1 milyon 943 bin lira olarak gerçekleşti, 2024 model araçların ortalama fiyatı ise yüzde 0,6 azalarak 2 milyon 46 bin lira oldu.

Yıllık fiyat değişimi en yüksek B sınıfında

Tüm araç sınıflarında yıllık ve aylık bazda fiyatlar ılımlı artış gösterdi. Buna göre, yıllık fiyat değişimi en yüksek yüzde 26 ile B sınıfında, en düşük yüzde 21,5 ile E sınıfında gerçekleşti. Söz konusu değişim, C sınıfında yüzde 25,4, D sınıfında ise yüzde 24 oldu.

Ortalama fiyatlar B sınıfında 717 bin 211, C sınıfında 960 bin 603, D sınıfında 1 milyon 379 bin, E sınıfında ise 2 milyon 245 bin lira olarak kaydedildi.

Elektrikli araçlar hariç tüm yakıt türlerinde fiyatlar arttı

Raporda farklı yakıt türlerindeki araçların fiyat performansları da değerlendirildi. Ekim verilerine göre, elektrikli araçlar hariç tüm yakıt türlerinde ortalama fiyatlar yükseldi.

Ortalama fiyatlar benzinli araçlarda 1 milyon 335 bin, benzin & LPG'li araçlarda 579 bin 680, dizel araçlarda 1 milyon 63 bin, hibrit araçlarda 2 milyon 434 bin ve elektrikli araçlarda 3 milyon 697 bin lira olarak gerçekleşti.

Yıllık fiyat değişim oranında ise benzinli araçlar yüzde 20,9, benzin ve LPG'li araçlar yüzde 16,6, dizel araçlar yüzde 18,4, hibrit araçlar yüzde 13,9, elektrikli araçlar yüzde 14,3 değişim gösterdi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber