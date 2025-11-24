Bakan Tekin: Seneye atanacak öğretmen sayısı belli

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, özel bir televizyon kanalında eğitim gündemine dair soruları yanıtladı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in açıklamalarından satır başları;

Öğretmen arkadaşlarımızın hepsinin öğretmenler gününü kutluyorum. Hepimizin günü kutlu olsun. Biz her yıl 81 ilde fark yaratan öğretmen arkadaşlarımızı buraya davet ediyoruz.

Bizler aklımıza gelebilecek bütün toplumsal rolleri öğretmenlere yüklüyoruz. Bireysel olarak her birimiz üstlenmemiz gereken rolü, öğretmen arkadaşlarımızdan yapmasını bekliyoruz. Herkes sorumlu olduğu toplumsal rolü başarılı şekilde yönetirse öğretmenlerimize destek olacaktır. Öğretmen yetiştirmede farklı süreçler oldu. Şu an dünyada yürüyen model uygulama ağırlıklı öğretmen yetiştirme modeli. Lisans eğitimi alan arkadaşlarımızın bütün okul türlerinde uygulama yaparak atandıklarında sudan çıkmış balığa dönmeyecekleri şekilde bir uygulama eğitimi konuşuluyor.

LİSE ÖĞRENİM SÜRESİ KISALACAK MI?

Bizde öğretmenlerimiz 15. yıldan sonra verimli şekilde çalışmaya başlıyor. Üniversitelerin lisans eğitimlerine biz müdahale etmiyoruz. Adalet Bakanlığı ya da İçişleri Bakanlığı a kendi formatında eğitim ile personelini yetiştirir. Teorik eğitim az olacak. Lisans eğitimini tamamlamış, teorik eğitimi almış arkadaşların akademi giriş sınavından geçmesi ile milli eğitim akademisinden eğitim alacak. Süreçlerimiz çok şeffaf ve öngörülebilir. Milli Eğitim bünyesindeki ders saatlerine göre ihtiyaç tablomuz var. Türk Dili dersinde, Matematik dersinde ihtiyaç olan sayı bizim karşımızda var. Bu teknik olarak bir programla tespit edilir.

"ARALIK AYININ İLK 15 GÜNÜ İÇİNDE BRANŞ-SAYI AÇIKLANIR"

Biz bugün 15 bin öğretmen atamasını yaptık. Atamalar sonrası Aralık ilk haftası ya da 15 gün içinde hangi branştan ne kadar öğretmene ihtiyaç duyduğumuzu açıklayacağız.

Benim için hiçbir branş diğer branştan daha önemli ya da önemsiz değil. Tüm branşlar benim için eşit ve tüm adaylar benim kardeşim. Arkadaşlarım hiç tedirgin olmasın. Kendi ihtiyaçlarımız doğrultusunda bu ihtiyaçları açıklayacağız. Örneğin Türk Dili ve Edebiyatı dersinden Türkiye genelinde kaç saat ders varsa, buna göre ihtiyaç belirleniyor. Bu hesapla öğretmen ihtiyacımız planlanıyor. Hoca hanımın branşı Türk Dili ve Edebiyatı ise, kaç öğretmene ihtiyaç var, ders saatleri karşılığında hesaplanıyor ve teknik olarak bir program veya yazılım ile bu belirleniyor. Seneye atanacak öğretmen sayısı belli. Meseleyi yüksek öğretim yapmak olarak görmemek lazım. Orası bir meslek lisesi değildir. Mezun olan herkesin kamuda istihdam edileceği yaklaşımı doğru değil. YÖK koordinesinde öğretmen yetiştirme komisyonu var. Kontenjanlarda yeni bir planlama içerisinde zaten YÖK.

"ÜCRETLİ ÖĞRETMEN DİYE BİR STATÜ YOK"

Böyle bir statü yok. Bu kavram herhangi bir yerde bir okulda öğretmen açığı varsa, o ilde o ilçede o okulda yetkin kişinin ek ders ücreti ile hizmet vermesidir. Bu bir maaş değil, bu bir aylık değil. 15 saat derse girecek olan arkadaşlarımızdır. Bizim üzerimizden yük alıyorlar, teşekkür ederiz. Bu devlet memurları kanununda bir statü değil. Hukuki prensimler ile çelişir bu. Ücret artışını gündeme alıp maliye bakanlığımız ile görüşebiliriz.