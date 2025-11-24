Öğretmenler 'Zamana Yenilmeyen Şarkılar Gecesi'nde bir araya geldi

Erciyes Kültür Merkezinde gerçekleştirilen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen programa yaklaşık 2 bin öğretmen katıldı.

Programda öğretmenler tarafından Müslüm Gürses'ten "Seni Yazdım", Neşet Ertaş'tan "Ahirim Sensin", Grup Gündoğarken "Sen Benim Şarkılarımsın" gibi şarkılar seslendirildi.