Yeniçağa'da duygulandıran 24 Kasım: Şehit öğretmenler unutulmadı!

Bolu'nun Yeniçağa İlçesi Yaşar Çelik İlkokulu'nda öğrenciler 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde şehit öğretmenleri unutmadı.

Bolu'nun Yeniçağa İlçesi'nde 24 Kasım Öğretmenler Günü Programı Yaşar Çelik İlkokulu'nun organizasyonuyla gerçekleştirildi. Program, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. İlçe protokolünün katılımıyla gerçekleştirilen programda şehit öğretmenler de unutulmadı.

Programda Yaşar Çelik İlkokulu öğrencileri, şehit öğretmenler Aybüke Yalçın, Necmettin Yılmaz ve diğer şehit öğretmenlerin hayatları ile ilgili bilge verdi. Öğrenciler daha sonra Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın'ın seslendirdiği 'Mağusa Limanı' türküsüne eşlik etti. Şehit öğretmenler anılırken salonda duygusal anlar yaşandı.

İlçe protokolü, öğretmenler ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilen program, emekli öğretmenlere teşekkür edilip, mesleğe yeni başlayan öğretmenlerin yeminlerinin alınması ile sona erdi.