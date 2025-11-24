SPK, iki pay piyasasında 4 kişiye 6 ay işlem yasağı getirdi
Kaskoda Öğretmenlere Özel %65'e Varan İndirim
Hakkında tahliye kararı verilen Ekşioğlu'nun 'tefecilik' suçundan tutukluğu devam ediyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında başka suçtan tahliyesine karar verilen Cihan Ekşioğlu'nun, "tefecilik" suçundan tutuklu bulunması nedeniyle cezaevinde kalmaya devam ettiği bildirildi.

24 Kasım 2025 21:21, Son Güncelleme : 24 Kasım 2025 21:32
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, şüpheli Cihan Ekşioğlu'nun avukatları tarafından sulh ceza hakimliğine tutukluluk kararının kaldırılması yönünde başvuru yapıldığı belirtildi.

Başsavcılığın tutukluluk haline devam edilmesi yönünde mütalaasını sulh ceza hakimliğine gönderdiği aktarılan açıklamada, sulh ceza hakimliğince şüphelinin tutukluk halinin devamına karar verildiği bildirildi.

Açıklamada, sulh ceza hakimliğinin kararına karşı şüpheli Ekşioğlu'nun avukatlarının asliye ceza mahkemesi nezdinde itiraz ettikleri, başsavcılığın mütalaasının ise tutukluluk halinin devamıyla itirazın reddedilmesi yönünde olduğu aktarıldı.

Asliye ceza mahkemesi tarafından "tefecilik" suçu dışında kalan suçlar bakımından, başsavcılığın mütalaasına aykırı olarak tahliye kararı verildiği aktarılan açıklamada, şüpheli Ekşioğlu'nun "tefecilik" suçu kapsamında da tutuklu bulunduğu için halen bu suç yönünden ceza infaz kurumunda bulunduğu ve tahliye edilmediği bildirildi.

- Ne olmuştu?

Ufuk Turizm İşletmeleri San. Tic. AŞ'nin müşteki olduğu soruşturmada, şüphelilerin bu şirketi, hacze düşmesinden yararlanarak 2019 yılı ve sonrasında yönetimlerinde olan şirketlere borçlandırdıkları, borcu da faiz alarak müşteki şirkete verdikleri tespit edilmişti.

Şüphelilerin, müşteki şirketin üst hakkını elinde bulundurduğu Muğla Bodrum'daki The Plaza Bodrum (eski Jumeirah Otel, Paramount Hotel, Be Premium Hotel) otelin de üst hakkını devraldıkları ve Cihan Ekşioğlu ile Şaban Kayıkçı'nın oteli birlikte işlettikleri belirlenmişti.

Soruşturma kapsamında, Sezgin Baran Korkmaz, Cihan Ekşioğlu, Çağlar Şendil, Melike Yüksel, Sinan Görkem Gökçe, Şaban Kayıkçı ve Alpan Keskin hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda, şüphelilerden Ekşioğlu, Kayıkçı, Şendil, Yüksel ve Gökçe gözaltına alınmıştı.

Ayrıca, Kayıkçı'nın yetkilisi olduğu Bodrum'daki The Plaza Bodrum Otel ile Bodrum Otel İşletmeleri AŞ'de bulunan şirket ortaklık payına el konulmuştu.

Bu kapsamda, sulh ceza hakimliğince, Bodrum Otel İşletmeleri AŞ'ye TMSF kayyum olarak atanmıştı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Cihan Ekşioğlu, Şaban Kayıkçı, Çağlar Şendil, Sinan Görkem Gökçe ve Melike Yüksel, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirilmişti.

Savcılığa çıkarılan şüpheliler Çağlar Şendil, Sinan Görkem Gökçe ve Cihan Ekşioğlu tutuklanmaları, Şaban Kayıkçı "konutu terk etmeme", Melike Yüksel ise "yurt dışına çıkış yasağı" ve "imza atma" şeklinde adli kontrol uygulanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.

Şendil, Gökçe ve Ekşioğlu'nun tutuklanmasına karar veren hakimlik, Kayıkçı için "konutu terk etmeme", Yüksel hakkında ise "imza atma" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasını kararlaştırılmıştı.

Bu arada, soruşturma aşamasında şüpheliler Çağlar Şendil, Sinan Görkem Gökçe, Cihan Ekşioğlu ve Şaban Kayıkçı hakkında "yurt dışına çıkış yasağı" uygulandığı öğrenilmişti.

