Vali Gül: Öğretmen ihtiyacımız yok denecek kadar azaldı

İstanbul Valiliği koordinasyonunda, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü İl Programı Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Programa İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, Korgeneral Yusuf Kenan Topçu, Garnizon Komutanı Bahtiyar Ersay, Tümamiral Serkan Tezel, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Program kapsamında, ilçelerdeki okullarda görev yapan öğretmenlerin hat sanatı, resim, tezhip, ebru ve kaligrafi gibi çeşitli alanlarda hazırladığı eserlerden oluşan 60 tane eserin sergilendiği sergi düzenlendi. Öğretmenler Günü yarışması kapsamında 'Sınıftan Yeşil Vatana' temalı yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Vali Gül tarafından Öğretmenlere hizmet şeref belgelerinin takdimi gerçekleştirildi. Programa İstanbul Valisi Davut Gül'ün üç öğretmeni Melahat Elmacı, Ayşen Kasapoğlu Öncel, Leman Alkul onur konuğu olarak katılım sağladı.

'İSTANBULUMUZDA DA EĞİTİMDE BİRÇOK YENİLİK YAPTIK'

Programda konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, "Öncelikle bütün öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü tebrik ediyorum. Şehit olan öğretmenlerimiz başta olmak üzere hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Emekli olanlara sağlık, sıhhat, afiyetler diliyorum. Bizimle birlikte çalışacak meslek arkadaşlarımıza da kolaylıklar diliyorum. Ülkemizin her tarafında olduğu gibi İstanbulumuzda da eğitimde birçok yenilik yaptık. Birçoğunuzun, özellikle emekli olan öğretmenlerimiz daha iyi hatırlarlar, birleştirilmiş sınıflarda başlayan eğitim yolculuğumuz, akıllı tahtayla, bilgisayarlı sınıflarla devam ediyor. Ama neyi yaparsak yapalım, birleştirilmiş sınıfta da olsa, ikili eğitimle de yapılsa, tekli eğitimle de yapılsa, teknolojinin bütün imkanlarını da kullansak, işin öznesi öğretmenlerimiz. Hiçbir bina, hiçbir teknolojik alet, edevat, öğretmenin öğrenciye verdiği bilginin dışındaki o merhameti, vicdan duygusunu, vatana millete olan bağlılığını veremez. Hiçbir öğretmenimizin anne sevgisi, hiçbir öğretmenimizin baba sevgisi, her birimizin hayatımızda olan rol modelleri veremez. O açıdan sizlere minnettarız. İstanbul'umuzda sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, liderliğinde fiziki şartları olabildiğince tamamladık, tamamlamaya devam ediyoruz. Yüzde 80'lerde başlayan ikili eğitim oranımız yüzde 20'lere kadar düştü. Öğretmen ihtiyacımız neredeyse yok denecek kadar azaldı. Diğer ihtiyaçlarımız Milli Eğitim Bakanlığımızın koordinesinde giderilmeye devam ediyor. İnşallah görev yapacağımız süre içerisinde sizlerle birlikte daha iyisini bir adım ötesine götürme gayret edeceğiz. Elbette bugünün asıl unsuru olan tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyor, Gününüzü tekrardan tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

'BU SERGİ SANATA VERİLEN ÖNEMİ GÖSTERİYOR'

Öğretmen Eserleri Sergisi'nde eseri sergilenen Görsel Sanatlar öğretmeni Deniz Karagöz, "Bu özel günde çok mutluyum ve bu özel günde Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde böyle öğretmen eserlerinin sergilendiği bir organizasyonda benim de bir eserimin bulunmasından son derece mutluyum. Bu da sanata verilen önemi gösteriyor" ifadelerini kullandı.

'SERGİDE BULUNDUĞUM İÇİN SON DERECE MUTLUYUM'

Eseri sergilenen Sınıf Öğretmeni Hacı Bülent Purtaş ise, "İstanbul'da Esenyurt'ta Sınıf Öğretmeni olarak görev yapıyorum. 3 yıldır İstanbul Öğretmen Akademileri'nde Sanat Atölyeleri kısmında eğitim alıyorum. Bugün de burada öğretmen eserleri sergisinde bulunduğum için son derece mutluyum. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze de böyle bir etkinlikte bize de yer verdiği için çok teşekkür ediyorum. Ben İstanbul'da bulunduğum zaman içerisinde İstanbul'u çok sevdim. İstanbul'u sevmemden dolayı İstanbul'un yer aldığı bir çalışma yapmak istedim. Hem resim olarak hem yazı olarak kaligrafiyle bir ürün ortaya çıkarmaya çalıştım. Eserimin güzel olduğunu düşünüyorum. Tekrardan tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Güzel bir gün olması dileğiyle" dedi.