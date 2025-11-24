Taksim'deki metro istasyonları geçici süreyle kapatılacak
Çorum'da 5 lise öğrencisi zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu

Çorum'un Alaca ilçesinde okuldan çıktıktan sonra tavuk döner yiyen 5 lise öğrencisi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 24 Kasım 2025 23:10, Son Güncelleme : 24 Kasım 2025 23:11
Olay, Alaca ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.K. (13), Ö.D.D. (13), A.M. (14), A.A. (14) ve E.G. (14) isimli 5 lise öğrencisi, okuldan ayrıldıktan sonra ilçe merkezinde bulunan bir işletmeden aldıkları tavuk döneri yedi. Bir süre sonra mide bulantısı ve kusma şikayetleri yaşamaya başlayan öğrenciler, kendi imkanlarıyla Alaca Devlet Hastanesine başvurdu. Acil serviste ilk müdahaleleri yapılan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.

