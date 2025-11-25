Taksim'deki metro istasyonları geçici süreyle kapatılacak
Taksim'deki metro istasyonları geçici süreyle kapatılacak
SPK, iki pay piyasasında 4 kişiye 6 ay işlem yasağı getirdi
Ucuz et satışı piyasayı kurtardı: "Bu proje olmasaydı fiyatlar tutulamazdı'
İş arayanlar için yeni dönem başlıyor! Tarih belli oldu
TBMM Başkanlığından İmralı ziyaretine dair açıklama
Bakan Tekin: Seneye atanacak öğretmen sayısı belli
En yüksek fiyat artışı B sınıfında: İkinci el piyasasında son durum!
Çiğdem öğretmenin büyük acısı: Emniyet müdürü eşini toprağa verdi
Özgür Özel, Başsavcı Akın Gürlek'e tazminat ödeyecek
MEB'den 450 Şube Müdürlüğü için görevde yükselme sınav duyurusu
15 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapıldı
EKK: Devlet yardımları artık 'daha seçici ve odaklı' olacak
Erdoğan: Öğretmenlerimize haklarını teslim etmek bizim asli vazifemiz
Üniversite bölüm başkanı evinde ölü bulundu
Ayasofya'daki o vinçlerin sırrı açıklandı: '25 metreden sonra mecbur kaldık'
Bakan Tekin 81 ilden gelen öğretmenlerle buluştu
Kocaeli Adliyesi'nde ziynet ve döviz çalındı: 1 personel tutuklandı
Türkiye'nin dev yemek dağıtım şirketi yabancılara satılıyor
Gürcistan'da düşen uçağın enkazdaki incelemesi tamamlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmralı açıklaması
Türkiye'nin en tehlikeli mahallesi: Listenin ilk sırasında yer aldı
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu: Futbolda deprem var
Konya'da öğrenci servisi devrildi: 29 yaralı
Türkiye'nin yeni nüfusu açıklandı!
Sıcaklık düşüyor, yağışlı hava geri geliyor
İstanbul'da sokak köpeklerini beslemek yasaklandı
İstanbul'da yeni hafta yoğun trafikle başladı
Akaryakıta indirim kapıda: İşte 24 Kasım 2025 güncel fiyatlar
Meclis'te yoğun hafta: Vergi ve bütçe mesaisi başlıyor
SGK, Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapıldı

Haber Giriş : 25 Kasım 2025 00:06, Son Güncelleme : 25 Kasım 2025 00:15
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1- 24/3/2013 tarihli ve 28597 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin 2.2.1.B-3 numaralı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"2.2.1.B-3 - Evde sağlık hizmetlerinde ödeme

(1) Evde sağlık hizmetleri bedelleri (diş tedavisine yönelik işlemler dahil) SUT eki EK-2/C listesinde yer alan "P920010 Evde sağlık hizmetleri" işlem kodundan faturalandırılır. Aynı sağlık hizmeti sunucusunda aynı hasta için günde en fazla bir adet "Evde sağlık hizmetleri" bedeli Kurumca karşılanır.

(2) Hastanm aynı sağlık hizmeti sunucusuna ayaktan başvurusunda "P920010 Evde sağlık hizmetleri" işleminin faturalandınlması halinde ayaktan başvurduğu gün dahil, 10 (on) gün içinde "P920010 Evde sağlık hizmetleri" işlemi faturalandınlamaz. Sadece SUT eki "Ayaktan Başvurularda İlave Olarak Faturalandınlacak İşlemler Listesi (EK-2/A-2)" nde yer alan işlemlerin bedelleri faturalandınlır.

(3) Hastaya kullanılan her türlü tıbbi malzemenin sağlık hizmeti sunucusu tarafindan temini zorunludur. Kurumca bedeli karşılanmayan ilaç ve tıbbi malzemeler hariç olmak üzere sağlık hizmeti sunucusu tarafından temin edilen faturalandırılabilir ilaç ve tıbbi malzeme bedelleri ilaveten faturalandırılabilir. Reçete edilmesi halinde ilaçlar sözleşmeli eczanelerden temin edilir.

(4) Epidermolizis bülloza hastalarma evde sağlık hizmeti kapsamında sunulan yara bakım hizmetleri "2.4.4.N -Epidermolizis Bülloza" maddesindeki hükümler doğrultusunda SUT eki EK-2/B listesinde yer alan "530533 Epidermolizis bülloza hastalığmda yara bakım hizmetleri" işlemi üzerinden faturalandınlır."

MADDE 2- Aynı Tebliğin 4.2.l.C numaralı maddesinde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

a) Maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(5) Tanı değişikliğinin oluşması halinde yeni tanıda idame kriterleri geçerlidir."

b) 4.2.1.C-5 numaralı alt maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(4) Tosilizumabın Dev Hücreli Arteriti (DHA) hastalığında kullanımı;

1) Aşağıda belirtilen koşullardan en az birini sağlayan hastalarda bu durumların belirtildiği 3 ay süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak tosilizumabın subkütan formu ile tedaviye başlanır.

a) Yüksek doz kortikosteroidle birlikte Sağlık Bakanlığından onaylı olması halinde methotreksat, leflunomid, azatioprinin herhangi birinin 3 ay süre ile kullanılmış olmasına rağmen yanıt alınamaması durumunda.

b) Yüksek doz kortikosteroid kullanımmın kontrendike olduğu durumlarda.

2) İlacın etkinliği, ilaca başlandıktan 3 ay sonra değerlendirilir. Tedaviye cevap almmış ve ilaca devam edilecek ise bu durumun yeni düzenlenecek 6 ay süreli sağlık kurulu raporunda belirtilmesi koşulu ile tedaviye devam edilebilir. Düzenlenecek sağlık kurulu raporlarında en az bir romatoloji veya immünoloji uzman hekimlerinden birinin yer alması ve reçetelerin romatoloji veya immünoloji uzman hekimlerince düzenlenmesi halinde bedelleri Kurumca karşılanır."

c) 4.2.1.C-6 numaralı alt maddesine aşağıdaki fikra eklenmiştir.

"(11) Upadasitinibin Dev Hücreli Arteriti (DHA) hastalığında kullanımı;

1) Aşağıda belirtilen koşullardan en az birini sağlayan hastalarda bu durumların belirtildiği 3 ay süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak upadasitinib ile tedaviye başlanır:

a) Yüksek doz kortikosteroidle birlikte Sağlık Bakanlığından onaylı olması halinde methotreksat, leflunomid, azatioprinin herhangi birinin 3 ay süre ile kullanılmış olmasına rağmen yanıt alınamaması durumunda.

b) Yüksek doz kortikosteroid kullanımının kontrendike olduğu durumlarda.

2) İlacın etkinliği, ilaca başlandıktan 3 ay sonra değerlendirilir. Tedaviye cevap alınmış ve ilaca devam edilecek ise bu durumun yeni düzenlenecek 6 ay süreli sağlık kurulu raporunda belirtilmesi koşulu ile tedaviye devam edilebilir. Düzenlenecek sağlık kurulu raporlarında en az bir romatoloji veya immünoloji uzman hekimlerinden birinin yer alması ve reçetelerin romatoloji veya immünoloji uzman hekimlerince düzenlenmesi halinde bedelleri Kurumca karşılanır."

ç) 4.2.1.C-9 numaralı alt maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(4) Aktif orta ila şiddetli hidradenitis süpürativalı (akne inversa) erişkin hastalarda;

a) 6 hafta süreyle sistemik antibiyotik ve en az 3 ay süreyle uygun dozda adalimumab tedavisini kullanmış olmasına rağmen yeterli yanıt alınamayan hastalarda bu durumların belirtildiği en fazla 4 ay süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak sekukinumab tedavisine başlanır.

b) 16 haftalık ilaç kullanım süresi sonunda yapılan değerlendirmede; başlangıca göre apse ve inflamatuvar nodüllerde en az %50 azalma ve apse sayılarında artış olmaması ve akıntılı fıstüllerin sayısında artış olmaması halinde bu durumların belirtildiği en fazla 6 ay süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak tedaviye devam edilebilir. Devam eden raporlarda başlangıç kriterleri aranmaz. Tedaviye 1 yıl ve daha uzun süre ara veren hastalarda yeniden başlangıç kriterleri aranır.

c) Üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularında üç dermatoloji uzman hekimi tarafindan düzenlenen sağlık kurulu raporuna istinaden dermatoloji uzman hekimince reçete edilmesi halinde bedelleri Kurumca karşılanır."

MADDE 3- Aynı Tebliğin 4.2.2 numaralı maddesinde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

a) Birinci fıkrasmda yer alan "vortioksetin," ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve "ağır depresif bozukluk tedavisinde," ibaresinden sonra gelmek üzere "vortioksetin etkin maddeli ilaçlarm majör depresif epizotların tedavisinde" ibaresi eklenmiştir.

b) İkinci fıkrasının üçüncü cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4- Aynı Tebliğin 4.2.7 numaralı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(1) Uzman hekim tarafından düzenlenen en fazla 6 ay süreli kullanılacak ilacın dozunu gösteren uzman hekim raporuna dayanılarak tedaviye başlanır ve bu rapora istinaden tüm hekimler tarafından reçete edilebilir. Düşük molekül ağırlıklı

DEVAMI EK DOSYAYI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

