2026 Elektrik Tarifesi: Kamu Desteği Kimlere Verilecek?

Elektrikte Yeni Tarife Dönemi ve Kamu Desteği ŞartlarıElektrikte yeni tarife dönemi için geri sayım başladı. 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek olan sistemde, mesken tüketici grubundaki abonelerin yıllık elektrik tüketimi 4.000 kilovatsaat (kWh) sınırını aşarsa, kamu desteğinden yararlanamayacaklar. Şu anda 300 bin hane bu kademeyi geçtiği için destekten çıkarıldı. Elektrik perakende şirketleri, bu yıl itibarıyla 4.000 kWh'yi aşan abonelere bilgilendirme mesajı göndermeye başladı. Uzmanlar, vatandaşların ucuz elektrik fırsatından yararlanabilmesi için tasarruf tedbirleri almalarını öneriyor.

Yeni Tarife Döneminin Detayları

Gelir düzeyine göre daha adil bir sistemi hedefleyen yeni tarife kapsamında, 2025 yılı tüketimleri esas alınacak. Bir hanenin 2025 yılı genelinde toplamda 4.000 kWh'yi aşması durumunda, 2026 yılı boyunca faturası son kaynak tedarik tarifesi üzerinden düzenlenecek. Mesken aboneleri, apartman ortak kullanım alanları ve bazı kamu kurumları bu sınırdan etkilenebilecek.

Tasarruf İçin Alınabilecek Önlemler

Lambaların tasarruflu modellerle değiştirilmesi

Elektronik aletlerin daha az kullanılması

Serbest Tüketici Hakkı ve Alternatifler

Aboneler, serbest tüketici olma hakkından yararlanarak diledikleri tedarikçiyle ikili anlaşma yapabilir ve kendileri için en uygun tarifeye geçebilirler. Tedarik şirketleri, sabit birim fiyat veya piyasa fiyatına endeksli fiyat önerebilir. Tüketiciler, kendileri için en avantajlı fiyatı seçerek maliyetlerini düşürebilirler.

Bölgesel Farklılıklar ve Kademe Uygulaması

Bakanlık, doğalgazda geçilmesi planlanan kademe uygulamasında illere göre farklı sınırlar belirleyecek. Ancak elektrikte bu tür bir düzenleme olmadığı için özellikle yaz aylarında klima kullanımı yüksek olan Antalya ve Adana gibi illerdeki vatandaşlar kademeyi daha kolay aşabiliyor. Antalya'da 300 bin hane belirlenen kademenin üzerinde kaldı ve destekten çıkarıldı.

Düzenlemeden Etkilenecek Abone Sayısı

Güncel verilere göre, mesken abone sayısı yaklaşık 43 milyon. Düzenleme sonrası tüketimi yüksek olan yaklaşık 2,5 milyon mesken abonesi, yani tüm mesken abonelerinin yaklaşık %6'sı, bu düzenlemeden etkilenecek.

Sektörel Sınırlar ve İstisnalar

Sanayi, kamu ve özel hizmetler sektörü ile aydınlatma abone grupları için 15.000 kWh limiti korunuyor.

Tarımsal faaliyetler grubu ve bu alanda çalışanlar düzenlemeden etkilenmeyecek.

Camiler, ibadethaneler, cemevleri, dernekler, şehit aileleri, muharip/malul gaziler, köy içme suları, AFAD'a ait geçici barınma merkezleri ile yaşam destek cihazlarına bağımlı olan tüketiciler düzenleme dışında tutuldu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK)'nun aldığı karara göre, yıllık tüketimi 4.000 kWh ve üzeri olan mesken tüketicileri ile 15.000 kWh ve üzeri olan kamu ve özel hizmetler sektörü ile diğer sanayi ve aydınlatma abone grupları desteklenen gruptan çıkarılarak gerçek maliyetlerden elektrik enerjisi tedarik edecekler.



