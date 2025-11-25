Galata Kulesi'nde 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel gösteri

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen mapping gösteriminde, "24 Kasım Öğretmenler Gününüz Kutlu Olsun" yazısı kuleye yansıtıldı.

Öğretmenlerin ve öğretmenliğin önemine değinen görsellerin de yansıtıldığı gösteride, Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün silueti, üzerine tebeşirle yazılan yazıların bulunduğu kara tahta gibi görsellere de yer verildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, burada yaptığı açıklamada, "Bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü, İstanbul'un kalbi Galata Kulesi'nin önündeyiz. Güzel bir gösterimiz var. Tabiattaki olaylar ile birlikte Öğretmenler Günü'müzü kutluyoruz. Öğretmenler öğrencilere sadece Türkçe, matematik gibi dersleri değil, hayatı, güzelliği, erdemi, ahlakı ve fazileti öğreten, onlara içlerindeki potansiyeli farkına vardıran yüce kişilerdir." diye konuştu.

Yentür, bu sebeple bütün öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutladıklarını belirterek, yaşanan her başarılı olayın altında bir imzanın bulunduğunu, bu imzanın ise öğretmenlere ait olduğunu söyledi.

Öğretmenlerin insanın içindeki doğruyu ortaya çıkaran, onlara iyiyi, doğruyu öğreten kişiler olduğunu belirten Yentür, "Hepimizin hayatında bir öğretmenimizin önemli bir dokunuşu vardır. Onun için öğretmenlerimiz bizim kalbimizde en müstesna yerdedir. İnsanın en büyük şansı ve mutluluğu böyle güzel öğretmenlere denk gelebilmesidir. Onun için meslektaşlarımızın Öğretmenler Günü'nü kutlarım. Çalışkan ve başarılı öğrenciler yetiştirmemiz dileğiyle. Nice 24 Kasımlar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Gösterimi bölgede bulunanlar da ilgiyle izledi.