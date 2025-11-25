Hatay'da 16 kaçak göçmen yakalandı
Hatay'da polisin dur ihtarında bulunduğu tırda ülkeye yasadışı yollarla giren 16 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenleri yurda soktuğu belirlenen 2 kişi tutuklandı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 25 Kasım 2025 07:54, Son Güncelleme : 25 Kasım 2025 07:50
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antakya-Belen kara yolunda şüphe üzerine bir tırı durdurdu. Tırda arama yapan ekipler, dorsede 16 kişi ile karşılaştı.
Yapılan kontrolde 16 kişinin, yurda yasadışı yollarla giren kaçak göçmenler olduğu belirlendi.
Kaçak göçmenler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Göçmenleri yurda soktuğu gerekçesiyle gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.