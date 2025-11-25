Spotify'dan zam kararı: Uzun zaman sonra ilk defa...

Spotify, geniş kullanıcı kitlesinin sadakatine güvenerek son yıllarda gelirlerini artırmak amacıyla fiyat düzenlemelerine ağırlık verdi. Eylül döneminde ise 150'den fazla ülkede bireysel premium paket ücretini yukarı yönlü revize etti.

2026 yılında yapılması planlanan ücret artışının, ABD'de Haziran 2024 sonrası gerçekleşecek ilk fiyat güncellemesi olacak. Zammın yılın ilk çeyreğinde olması öngörülüyor.

Şirket, Ağustos ayında Güney Asya, Orta Doğu, Afrika, Avrupa, Latin Amerika ve Asya-Pasifik dahil birçok bölgede fiyatlarını 10,99 Euro'dan 11,99 Euro'ya çıkaracağını duyurmuştu.

