Spotify'dan zam kararı: Uzun zaman sonra ilk defa...
Dünyaca ünlü müzik platformu Spotify, abonelik ücretlerine zam yapmaya hazırlanıyor. Zammın 2026 yılında gerçekleşeceğini öne sürüldü.
Financial Times'ın aktardığı bilgilere göre İsveç merkezli dijital müzik platformu Spotify, gelecek yılın ilk çeyreğinde ABD'deki abonelik ücretlerini yükseltmeye hazırlanıyor.
Spotify'dan zam kararı
Şirket, Ağustos ayında Güney Asya, Orta Doğu, Afrika, Avrupa, Latin Amerika ve Asya-Pasifik dahil birçok bölgede fiyatlarını 10,99 Euro'dan 11,99 Euro'ya çıkaracağını duyurmuştu.
2024 sonrası ilk zam
2026 yılında yapılması planlanan ücret artışının, ABD'de Haziran 2024 sonrası gerçekleşecek ilk fiyat güncellemesi olacak. Zammın yılın ilk çeyreğinde olması öngörülüyor.
Spotify, geniş kullanıcı kitlesinin sadakatine güvenerek son yıllarda gelirlerini artırmak amacıyla fiyat düzenlemelerine ağırlık verdi. Eylül döneminde ise 150'den fazla ülkede bireysel premium paket ücretini yukarı yönlü revize etti.