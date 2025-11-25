DEVA Partisi'nde İmralı çatlağı: Partisinden istifa etti

Terörsüz Türkiye süreci kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisinde oluşturulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, milletvekillerinin terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı'ya gitmesini oyladı. İmralı ziyaretinin AK Parti, MHP ve DEM Parti'nin oylarıyla kabul edilmesinin ardından 3 partiden birer temsilci Öcalan ile görüştü.

DEVA'DA İMRALI ÇATLAĞI

CHP'nin yanı sıra DEVA-Saadet-Gelecek partilerinden oluşan Yeni Yol grubu da teröristbaşını ziyaret edecek heyette yer almama kararı almıştı. Ancak bu karar Ali Babacan liderliğindeki DEVA Partisi içinde tartışmaları beraberinde getirdi.

KURUCU İSİM İSTİFA ETTİ

DEVA'nın kurucu isimlerinden eski milletvekili Abdurrahim Aksoy, partisinin İmralı kararına tepki gösterip istifa etti. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Aksoy, parti yönetimini sorumluluk almamakla suçlayıp zehir zemberek sözlerle eleştirdi.

Abdurrahim Aksoy yazılı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"PARTİ RİSK ALMAKTAN KAÇINAN STATÜKOCU ÇİZGİDE"

"Kurucusu ve mensubu bulunduğum DEVA Partisi'nin İmralı heyetine katılmama yönündeki kararı, Kürt sorununun çözümünde sorumluluk almaktan kaçınan bir tutumu ortaya koymuştur.

Kürt halkının temel haklarını kabul eder görünmesine rağmen, sorumluluk almaya gelince bu sorumluluktan kaçınması; komisyona üye vermemesi, hatta komisyona katılmayıp sıvışması, kaçkın ve ürkek bir davranış sergilemesi; çözüm üretmek yerine polyanacı bir tutuma savrulması sonucu, hiçbir taraf için sorun çözen değil, klasik siyasetin risk almaktan kaçınan statükocu çizgisinde konumlanmıştır.

"ÇÖZÜM İÇİN SORUMLULUK ÜSTLENİLMEDİ"

Kürt halkı için hayati öneme sahip bu tarihi dönemeçte demokratik bir siyaset tavrı gösterilememiş; çözüm için sorumluluk üstlenilmemiştir. Bu nedenle, DEVA Partisi'ndeki üyeliğime bugün itibarıyla son verdiğimi kamuoyuna saygıyla bildiriyorum."