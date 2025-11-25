Akın Gürlek: Dönüm noktası Ertan Yıldız'ın itirafçı olması
Ana sayfaHaberler Siyasi

Kılıçdaroğlu: İddianame ortada, ne söylememi bekliyorlar?

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hafta sonunda yayınladığı ve siyasetin gündemine oturan videosuna gelen tepkiler üzerine yeni bir değerlendirme yaparak, "İddianame ortada, ne söylememi bekliyorlar?" dedi. Kılıçdaroğlu, "CHP yolsuzluk iddialarına kalkan olacak bir parti değildir" diyerek, çektiği videodaki çıkışının temel sebebini partinin itibarını korumak olduğunu söyledi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 25 Kasım 2025 09:11, Son Güncelleme : 25 Kasım 2025 09:14
Kılıçdaroğlu: İddianame ortada, ne söylememi bekliyorlar?

CHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, paylaştığı tartışmalı video sonrası başlayan tepkilere ilişkin sessizliğini bozdu.

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik'e konuşan Kılıçdaroğlu, hem uyarı videosunun gerekçesini hem de kendisine yöneltilen "linç kampanyası"na neden anlam veremediğini anlattı.

"BENİM ADIM HİÇBİR ZAMAN ŞAİBEYE KARIŞMADI"

Kılıçdaroğlu, CHP'nin son dönemde yolsuzluk ve rüşvet iddialarıyla gündeme gelmesine tepki gösterdiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

Çektiğim videodan sonra karşı karşıya kaldığım linç kampanyasına gerçekten anlam veremiyorum. Ben ticaretle, müteahhitlikle uğraşmadım. Hayatım boyunca bürokraside görev yaptım, büyük bütçeler yönettim ama adım bir kez bile şaibeye karışmadı. 76 yıllık ömrüm boyunca ben de, ailem de akçeli işlere bulaşmadık. Aynı şekilde CHP'nin kurumsal kimliği de yolsuzluklarla anılamaz.

Kılıçdaroğlu, "CHP yolsuzluk iddialarına kalkan olacak bir parti değildir" diyerek, çektiği videodaki çıkışının temel sebebini partinin itibarını korumak olduğunu söyledi.

Kılıçdaroğlu 'CHP aklansın' deyince ağır hakaretlere uğradı

"BENİM DÖNEMİMDE DE İDDİALARI OLDU, HEPSİNİN ÜZERİNE GİTTİK"

Kılıçdaroğlu, belediye başkanları hakkında geçmişte ortaya atılan iddialara da değindi:

Görevdeyken Eskişehir, İzmir, Bilecik, Menemen, Ataşehir ve Beşiktaş belediye başkanları hakkında iddialar geldi. Hepsi için komisyon kurduk. Töhmet altında kalmasınlar diye yargıya gitmelerini istedim ve aklanıp geri döndüler.

Bugün hakkında soruşturma bulunan belediye başkanlarının da yargı önünde süreci tamamlaması gerektiğini vurguladı.

Kılıçdaroğlu: CHP yolsuzluklardan arınmalıdır

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ, DEVLETİN PROJESİDİR"

Kemal Kılıçdaroğlu açıklamalarında yalnızca yolsuzluk tartışmalarına değil, Türkiye'nin Suriye ve Orta Doğu politikasına ilişkin mesajlarına da dikkat çekerek, "Türkiye Suriye'yi başka güçlere bırakamaz. Bahsettiğim tehlike İsrail ve ABD'nin bölgede yürüttüğü projedir. Bu bir devlet projesidir ve büyük resmi görmek gerekir." ifadelerine yer verdi.

Kılıçdaroğlu devamında şunları söyledi:

Kürtlerin ABD ve İsrail tarafından Türkiye'ye karşı kullanılacak bir unsur olmadığını söyledim. Çünkü onlar bizim ayrılmaz kardeşlerimizdir.

Kılıçdaroğlu, CHP'nin kurucu kimliğine dikkat çekerek, partinin devletin selameti için "öncü ve yol gösterici" olması gerektiğini ifade etti.

