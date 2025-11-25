130 milyon lira gelir garantili işe 8 kişi aranıyor

Türkiye genelinde faaliyet gösteren ve 2024 yılı gayrisafi gelirleri 129 milyon lirayı aşan sekiz noterin görevi yaş haddinden dolayı sona eriyor. Bu noterlerin 2025 yılı gelirleri yeniden değerleme oranlarına göre tahminen 170 milyon liraya yaklaştı.

Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü, Büyükçekmece Altıncı Noterliği, Beyoğlu Yirminci Noterliği, Beyoğlu Otuzbeşinci Noterliği, İskenderun Birinci Noterliği, İstanbul Otuzdokuzuncu Noterliği, Şanlıurfa Beşinci Noterliği, Soma İkinci Noterliği, Yalova İkinci Noterliği'ne talip olacak olanların başvurularını bekliyor.

Yılbaşından itibaren yeni noterlerin göreve başlaması için başvurular açıldı. Noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli elektronik imza, e-devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları gerekiyor. Başvuru sahiplerinin atanma isteğinden vazgeçmeleri halinde de yine vazgeçme talepleri ilan tarihinden itibaren bir ay içinde aynı elektronik ortamdan Bakanlığımıza iletilmesi kaydıyla atama işleminde değerlendirilecek, aksi takdirde vazgeçme talepleri dikkate alınmayacak. Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Elektronik ortamda başvuru için başvuru kılavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr adresinden ulaşılabilecek. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacak.

ERZURUM'A NOTER BULUNAMIYOR

Adalet Bakanlığı, Erzurum'a noter bulamıyor. Erzurum Yedinci Noterliği için açılan beşinci ilan da Resmi Gazete'de yayımlandı. Ancak bu noterliğe talip bulunamadı.