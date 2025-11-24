Dr.Metin Özaslan'dan Öğretmenler Günü Mesajı

Başkentin en köklü sivil toplum kuruluşlarından biri olan Ankara Kulübü Derneği'nin Başkanı Dr. Metin Özaslan, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Özaslan, mesajında: 'Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve özlemle, ebediyete uğurladığımız kıymetli öğretmenlerimizi minnetle yad ediyor, tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum' ifadelerini kullandı.

Sivil Toplum Çalışmalarının yanı sıra sosyal bilimler alanında da bilimsel çalışmalara imza atan Dr. Metin Özaslan'ın 'Ankara Ekonomisinde Gerileme Eğilimleri ve Yeni Yol Arayışları, Türkiye'de İlçeler İtibarıyla Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Endeksi (SEGE) Sıralamaları ve Geri Kalmış İlçelere Yönelik Kalkınma Politikaları, Küresel Kentler ve Ülkemiz Metropollerinin Küresel Kent Hiyerarşisindeki Yeri' gibi birçok bilimsel makalesi bulunmaktadır.