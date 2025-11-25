Akın Gürlek: Dönüm noktası Ertan Yıldız'ın itirafçı olması
Sigortam.net 25.Yıl Çekilişi
Bakan Kurum: Türkiye'yi ev sahibi yapacağız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Manzarası da kendisi de sanat eseri gibi yuvalarımız. Nasıl bugüne kadar 10 milyona yakın vatandaşımızı uygun ödeme koşullarıyla güvenli yuvalara kavuşturduysak Yüzyılın Konut Projesi ile yine umut olacağız. Türkiye'yi ev sahibi yapacağız" dedi.

25 Kasım 2025
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında 81 ilde konutların inşasına devam ediyor.

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde 59 bin 907 metrekare alanda yapımı tamamlanan konutlara taşınan vatandaşların görüntülerini paylaşan Bakan Kurum, "Manzarası da kendisi de sanat eseri gibi yuvalarımız. Nasıl bugüne kadar 10 milyona yakın vatandaşımızı uygun ödeme koşullarıyla güvenli yuvalara kavuşturduysak; Yüzyılın Konut Projesi ile yine umut olacağız. Türkiye'yi ev sahibi yapacağız" ifadelerini kullandı.

"Lüks evlerde oturur gibi sosyal konutlarda oturuyorum"

İlk Evim Projesi ile ev sahibi olan Canan Gökler, "O an heyecandan ölecektim. Çok bekledim, adım dördüncü kurada çıktı. Ayrıca deniz manzarası çıkması hayalimizdi. Lüks evlerde oturur gibi sosyal konutlarda oturuyorum. Kira ödeyene kadar kendi evinin taksitini ödüyorsun" dedi.

Emeklilik kategorisinden başvuran Ömer Yücel ise projenin bir avantaj olduğunu belirterek "Evimiz, gayet geniş, ferah, kullanışlı. En güzel tarafı ise deniz manzaramız var. Şunu da söylemem gerekirse, başkalarının tatil yaptığı yerde oturmak ayrı bir zevk. Taksitleri tam bizim cebimize uygun" şeklinde konuştu.

"Devletimiz sosyal devlet anlamında büyük bir hizmet ediyor"

Görüntülerde yer alan hak sahiplerinden Ali Akıllı, "Böyle bir devletin çatısı altında yaşıyor olmaktan herkesin gurur duyması lazım. Hakikaten devletimiz sosyal devlet anlamında vatandaşına gerçekten çok büyük bir hizmet ediyor. Hani bir söz var, 'milleti yaşat ki devlet yaşasın' diye. Bunu devletimiz, Cumhurbaşkanımız ve elbette ki Çevre, Şehircilik Bakanımız hakkıyla yerine getiriyorlar. Dolayısıyla milletin yaşadığı bir devlet elbette yaşayacaktır" diye konuştu.

"Yumurtalık'ın en güzel yeri burası"

Ev sahibi Metin Sincan, evlerin kullanışlı olduğuna dikkat çekti, "2+1 olmasına rağmen evimiz büyük. Normalde biz köyde oturuyorduk. Bizim evlerimiz buradan daha küçüktü. Şu anda Yumurtalık'ın en güzel yeri burası. Denizi yukarıdan görüyor, serin, ferah, çok güzel yerde" dedi.

Necdet Sır da "Bir villa tipi yani buna diyecek bir şey bulamıyoruz. Her şeyi var, doğal gazı var, sıcak suyu var. Kiradan çok uygun. Kiraya verdiğin paranın yarı fiyatını buraya veriyorsun" ifadelerini kullandı.

