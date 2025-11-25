Akın Gürlek: Dönüm noktası Ertan Yıldız'ın itirafçı olması
MHP lideri Devlet Bahçeli: Atanamayan tek bir öğretmen kalmamalı

MHP lideri Devlet Bahçeli, "Öğretmenlerimizin acil ihtiyacını karşılayacak, öğrenen ile öğreten arasındaki bağı güçlendirecek kararlı adımların atılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

25 Kasım 2025 10:55
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında konuşuyor. Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"...Ülkemiz bir yandan yeni yüzyıla barış, huzur ve kardeşlikle ihata etmenin haklı ve şanlı mücadelesini sürdürüyorken, diğer yandan hareket halindeki cehalet, dalalet ve melanetle biteviye meşgul olmakta, daha doğrusu meşgul edilmektedir.

Bugün bunun, yürek yaralayan, iç karartan, moral ve motivasyon erozyonuna yol açan pek çok misali vardır ve bütün yönleriyle karşımızdadır.

Bir kaşık suda fırtına koparan sevgisiz ve seviyesiz zihniyetlerin Türkiye'nin önünü kesme faaliyetleri dikkatle tefrik ve tefsir edildiğinde ne demek istediğim kolaylıkla anlaşılabilecektir.

Siyasi hayatları boyunca devamlı istasyon değiştirerek ne kemiksiz ne de vaat düşkünü olduklarını belgeleyenler, fitnenin silahına sarılmışlardır.

Terörsüz Türkiye hedefine cephe açan düzenbaz, fitnebaz ve matrabaz siyaset cambazlarının haysiyetlerindeki zaafı, hüviyetlerindeki zayıflığı görüyor; bunların alayının beş para etmez ciğerini yakından biliyoruz.

"Umudum, atanamayan tek bir öğretmenin dahi kalmamasıdır"

Bu kapsamdaki değerlendirmelerimi teferruatla paylaşmaya geçmeden evvel, dün kutladığımız 24 Kasım Öğretmenler Günü ile ilgili düşüncelerimi huzurlarınızda ifade etmeyi zaruri addediyorum.

Her öğretmen dünyadır. Her öğretmen muhteremdir. Her öğretmen kemal ve edeple hatırlanmalı; maruz kaldığı sosyal, mesleki ve ekonomik sorunlar birer birer çözülmelidir.

Ümidim ve dileğim, atanamayan tek bir öğretmenimizin dahi kalmamasıdır.

KPSS sorularına göre ilk 20 bine giren ve atanmayan, hak kazanan ama mülakatlarda elenen bin 611 öğretmen adayımızın haklarının iadesi;

Bu suretle ilave kontenjan tahsisinin ifası; 2024 KPSS'de yüksek başarı gösterip dereceye giren ancak kısıtlı kontenjanlar sebebiyle ataması yapılamayan öğretmen adaylarımıza ek kontenjan hakkı tanınması;

2025 Akademi Giriş Sınavı sonuçlarına göre sadece 10 bin kadro ihtiyaç edilmesinin mağduriyetlere yol açmasından mütevellit bu sayının arttırılması,

Ayrıca, 14 aylık akademi eğitiminin uzunluğu dikkate alındığında bu eğitim süresinin makul sınırlara çekilmesi, teklif ve temennilerimizden bir kısmıdır.

Türkiye'de okul öncesi eğitim, ilköğretim ve orta öğretim düzeyinde yaklaşık 19 milyona yakın öğrencimiz bulunmaktadır.

Bunun yanı sıra, 208 yükseköğretim kurumunda 6 milyon 800 bin gencimiz öğrenim görmektedir.

"Türkiye'nin sahip olduğu öğrenci kapasitesi pek çok ülkenin toplam nüfusundan daha fazla"

Bu çarpıcı gerçekten anlaşılacağı üzere, Türkiye'nin sahip olduğu öğrenci kapasitesi pek çok ülkenin toplam nüfusundan daha fazladır. Bu, aynı zamanda doğru alanlara, doğru vasıtalarla, milli ve manevi temelde temelküz edecek, sağlam ve sağlıklı politikalarla yönlendirilmeyi bekleyen muazzam bir potansiyele işaret etmektedir.

Gördüğümüz kadarıyla, şu anda görevini başarıyla yürüten Milli Eğitim Bakanımız ve Bakanlık personeli fedakarlıklarla çalışmalarına devam etmektedir ve desteğimiz tamdır."


