Siber suç operasyonlarında 10 günde 429 şüpheli yakalandı

Akın Gürlek: Dönüm noktası Ertan Yıldız'ın itirafçı olması
Akın Gürlek: Dönüm noktası Ertan Yıldız'ın itirafçı olması
Sigortam.net 25.Yıl Çekilişi
Sigortam.net 25.Yıl Çekilişi
Sponsorlu İçerik
MHP lideri Devlet Bahçeli: Atanamayan tek bir öğretmen kalmamalı
MHP lideri Devlet Bahçeli: Atanamayan tek bir öğretmen kalmamalı
Rüşvet ve kaçakçılık 10 tutuklama... 15 memur gözaltına alınmıştı
Rüşvet ve kaçakçılık 10 tutuklama... 15 memur gözaltına alınmıştı
130 milyon lira gelir garantili işe 8 kişi aranıyor
130 milyon lira gelir garantili işe 8 kişi aranıyor
Kılıçdaroğlu: İddianame ortada, ne söylememi bekliyorlar?
Kılıçdaroğlu: İddianame ortada, ne söylememi bekliyorlar?
Motorine indirim geldi, gece fiyatlara yansıdı
Motorine indirim geldi, gece fiyatlara yansıdı
2026 Elektrik Tarifesi: Kamu Desteği Kimlere Verilecek?
2026 Elektrik Tarifesi: Kamu Desteği Kimlere Verilecek?
Mama bağışçısı fenomenler de durdurulsun!
Mama bağışçısı fenomenler de durdurulsun!
Taksim'deki metro istasyonları geçici süreyle kapatılacak
Taksim'deki metro istasyonları geçici süreyle kapatılacak
İstanbul'da suç örgütüne operasyon: 13 kişi tutuklandı
İstanbul'da suç örgütüne operasyon: 13 kişi tutuklandı
Bakan Yumaklı: Uygunsuz ürünleri imha ediyoruz
Bakan Yumaklı: Uygunsuz ürünleri imha ediyoruz
SPK, iki pay piyasasında 4 kişiye 6 ay işlem yasağı getirdi
SPK, iki pay piyasasında 4 kişiye 6 ay işlem yasağı getirdi
Ucuz et satışı piyasayı kurtardı: "Bu proje olmasaydı fiyatlar tutulamazdı'
Ucuz et satışı piyasayı kurtardı: "Bu proje olmasaydı fiyatlar tutulamazdı'
İş arayanlar için yeni dönem başlıyor! Tarih belli oldu
İş arayanlar için yeni dönem başlıyor! Tarih belli oldu
TBMM Başkanlığından İmralı ziyaretine dair açıklama
TBMM Başkanlığından İmralı ziyaretine dair açıklama
Bakan Tekin: Seneye atanacak öğretmen sayısı belli
Bakan Tekin: Seneye atanacak öğretmen sayısı belli
En yüksek fiyat artışı B sınıfında: İkinci el piyasasında son durum!
En yüksek fiyat artışı B sınıfında: İkinci el piyasasında son durum!
Çiğdem öğretmenin büyük acısı: Emniyet müdürü eşini toprağa verdi
Çiğdem öğretmenin büyük acısı: Emniyet müdürü eşini toprağa verdi
Özgür Özel, Başsavcı Akın Gürlek'e tazminat ödeyecek
Özgür Özel, Başsavcı Akın Gürlek'e tazminat ödeyecek
MEB'den 450 Şube Müdürlüğü için görevde yükselme sınav duyurusu
MEB'den 450 Şube Müdürlüğü için görevde yükselme sınav duyurusu
15 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapıldı
15 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapıldı
EKK: Devlet yardımları artık 'daha seçici ve odaklı' olacak
EKK: Devlet yardımları artık 'daha seçici ve odaklı' olacak
Erdoğan: Öğretmenlerimize haklarını teslim etmek bizim asli vazifemiz
Erdoğan: Öğretmenlerimize haklarını teslim etmek bizim asli vazifemiz
Üniversite bölüm başkanı evinde ölü bulundu
Üniversite bölüm başkanı evinde ölü bulundu
Ayasofya'daki o vinçlerin sırrı açıklandı: '25 metreden sonra mecbur kaldık'
Ayasofya'daki o vinçlerin sırrı açıklandı: '25 metreden sonra mecbur kaldık'
Bakan Tekin 81 ilden gelen öğretmenlerle buluştu
Bakan Tekin 81 ilden gelen öğretmenlerle buluştu
Kocaeli Adliyesi'nde ziynet ve döviz çalındı: 1 personel tutuklandı
Kocaeli Adliyesi'nde ziynet ve döviz çalındı: 1 personel tutuklandı
Türkiye'nin dev yemek dağıtım şirketi yabancılara satılıyor
Türkiye'nin dev yemek dağıtım şirketi yabancılara satılıyor
Gürcistan'da düşen uçağın enkazdaki incelemesi tamamlandı
Gürcistan'da düşen uçağın enkazdaki incelemesi tamamlandı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Siber suç operasyonlarında 10 günde 429 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, siber suçlarla mücadele kapsamında son 10 günde 35 ilde düzenlenen operasyonlarda 429 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 25 Kasım 2025 11:04, Son Güncelleme : 25 Kasım 2025 11:05
Yazdır
Siber suç operasyonlarında 10 günde 429 şüpheli yakalandı

Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, siber suçlarla mücadele kapsamında 35 ilde son 10 gündür yürütülen operasyonlarda 354 şüphelinin yakalandığını, bu sabah İstanbul merkezli 15 ilde gerçekleştirilen operasyonda 75 kişinin gözaltına alınmasıyla toplam sayının 429'a ulaştığını duyurdu.

Operasyonlarla çocuk müstehcenliği, nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis gibi suçlardan vatandaşların maddi ve manevi zarar görmesinin engellendiğini ifade eden Yerlikaya, şüphelilerden 117'sinin tutuklandığı, 93'ü hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulandığı, diğerleriyle ilgili işlemlerin sürdüğü bilgisini paylaştı.

Bakan Yerlikaya, "Son 10 günde 35 ilde 'internet üzerinden çocuk istismarı ve tacizi, nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis' suçlarına yönelik operasyonlarda 117 şüpheli tutuklandı. 93'üne adli kontrol tedbirleri uygulandı. Diğerleri hakkında ise işlemler devam ediyor." ifadesini kullandı.

Yerlikaya, şüphelilerin, müstehcen çocuk içerikleri bulundurdukları, sosyal medya ve oltalama siteleri üzerinden "kiralık bungalov, konut satışı, düşük faizli kredi" vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları, mobil bankacılık hesaplarına erişerek haksız kazanç elde ettikleri, yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı para transferine aracılık ettiklerinin belirlendiğini kaydetti.

Operasyonlarda yaklaşık 1 milyar 52 milyon lira değerinde 16 şirket, 13 konut, 37 araç, 8 motosiklet, 14 mesken, 7 dükkan, 13 arsa/tarla, 447 banka hesabı ile ziynet eşyalarına el konulduğunu açıklayan Yerlikaya, bu sabah İstanbul merkezli gerçekleştirilen operasyona ilişkin de şu ifadelere yer verdi:

"Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen operasyonda yakalanan ve işlemleri devam eden 75 şüphelinin, sosyal medya üzerinden sponsorlu reklamlara çıkıp yüksek kazanç vaadiyle iletişime geçtikleri vatandaşlarımızı, kendi oluşturdukları mesajlaşma gruplarına yönlendirdikleri, kendisini yatırım uzmanı olarak tanıtan şahısların yönlendirmesiyle birçok paravan şirket ve şahıs hesabına 'yatırım' adı altında para transferi yaptırdıkları, para çekmek isteyen vatandaşlarımızdan 'sigorta, vergi, komisyon' bahanesiyle yeni ödemeler talep ettikleri ve bu şekilde elde ettikleri haksız kazancı kripto para borsalarına aktararak izini kaybettirmeye çalıştıkları tespit edildi."

Yerlikaya, siber suçlarla mücadelelerine kararlılıkla devam ettiklerini vurgulayarak, çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür etti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber