Bakan Ersoy: Ayasofya'da zemin tamamen korunmuş durumda

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara'da yaptığı konuşmada, Ayasofya'daki restorasyon çalışmalarına ilişkin son bilgileri paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Ayasofya'yı gelecek nesillere en sağlam şekilde miras bırakmak için kolları sıvadıklarını ifade eden Ersoy, Mimar Sinan'dan bu yana gerçekleştirilen en geniş çaplı restorasyon sürecini başlattıklarını vurguladı.

Çalışmaların, alanında uzman akademisyenlerden oluşan bir Bilim Kurulu'nun denetiminde yürütüldüğünü aktaran Ersoy, restorasyon sürecini "koruma, onarım ve güçlendirme" olmak üzere üç ana başlıkta ele aldıklarını söyledi.

İlk aşamanın ardından 2023 yılında ikinci aşama çalışmaları için harekete geçtilerini kaydeden Ersoy, "İkinci aşamada önceliğimiz deprem güçlendirme faaliyetleri oldu. Deprem hayatımızın bir gerçeği, depreme hazırlıklı olmalıyız. En çok da 1500 yıllık Ayasofya ve diğer kültürel mirasımızı depreme karşı dirençli hale getirmek bizim için hayati öneme sahip. Bu kapsamda Bayezid minaresi ve dış cephede titiz bir çalışma yürütüyoruz. Ana kubbede ise oldukça geniş çaplı bir çalışma yürütülüyor." dedi.

Deprem güçlendirme faaliyetleri doğrultusunda kubbenin dış yüzeyindeki tüm kurşun kaplamanın yenilendiğini aktaran Ersoy, aynı anda iç yüzeydeki mozaiklerin zarar görmemesi için de kubbe üzerine çelik konstrüksiyon ve koruyucu brandadan geçici bir örtü sistemi yapıldığını anlattı.

"Restorasyonda kullanılacak tüm araçlar hesaplamalara göre belirlendi"

Bu örtü sistemi için 43,5 metre yüksekliğinde çelik platform sistemi inşa edildiğini söyleyen Ersoy, şöyle devam etti:

"Her adımı bilim insanlarının önderliğinde atıyor, oldukça hassas bir süreç yönetiyoruz. Bahsettiğim bu çelik konstrüksiyonun imalat süresi de bunun güzel bir örneği. Binlerce yıllık bu yapının zarar görmemesi için yaklaşık bir yıllık bir hazırlık süreci sonrasında harekete geçtik. Oluşabilecek tüm sabit ve hareketli yüklerin statik hesapları, zeminlerde yükleme testi, zemin sınıfı testi ve jeoradar taramaları yapıldı. Bu analizler bize Ayasofya'nın metrekare başına taşıma gücünün maksimum 25 ton olduğunu ortaya koydu. Bilim Kurulumuz Ayasofya zeminine 30 ton yük taşıyacak ve zemine baskı uygulamayacak bir plan hazırladı ve hayata geçirdi. Restorasyonda kullanılacak tüm araçlar da bu hesaplamalara göre belirlendi.

Ayasofya'nın özgün zeminine zarar görmemesi için sırasıyla buhar geçişine izin veren örtü, keçe, kum, 18 milimetre kontra, 10x10 santim ahşap karkas, karkaslar arasında XPS levha, karkaslar üzerine ses önleyen şilte, en üst katmanda da baklava sac uygulanarak zemin tamamen korunmuş oldu."

"Ayasofya'nın ibadete açık kalmasını sağlıyoruz"

Ayasofya'nın Mimar Sinan sonrasındaki en kapsamlı restorasyon çalışmasını, camiyi ibadete kapatmadan yaptıklarını vurgulayan Ersoy, "Çalışma arkadaşlarımız yatsı namazı sonrasında başladıkları çalışmalarını sabah namazına kadar kesintisiz sürdürüyor ve Ayasofya'nın ibadete açık kalmasını sağlıyoruz." dedi.