Mobil bankacılıkta finansal işlem tutarı 131,3 trilyon liraya ulaştı

KPSS Türkiye ikincisi İrfan'ın öğretmenlik hayali gerçek oldu
KPSS Türkiye ikincisi İrfan'ın öğretmenlik hayali gerçek oldu
Sigortam.net 25.Yıl Çekilişi
Sigortam.net 25.Yıl Çekilişi
Sponsorlu İçerik
Yargıtay'dan 2 kez motoru değiştirilen otomobil için yenisiyle değişim kararı
Yargıtay'dan 2 kez motoru değiştirilen otomobil için yenisiyle değişim kararı
12 ay sonrası enflasyon beklentileri kasımda geriledi
12 ay sonrası enflasyon beklentileri kasımda geriledi
Akın Gürlek: Dönüm noktası Ertan Yıldız'ın itirafçı olması
Akın Gürlek: Dönüm noktası Ertan Yıldız'ın itirafçı olması
Rüşvet ve kaçakçılık 10 tutuklama... 15 memur gözaltına alınmıştı
Rüşvet ve kaçakçılık 10 tutuklama... 15 memur gözaltına alınmıştı
130 milyon lira gelir garantili işe 8 kişi aranıyor
130 milyon lira gelir garantili işe 8 kişi aranıyor
Kılıçdaroğlu: İddianame ortada, ne söylememi bekliyorlar?
Kılıçdaroğlu: İddianame ortada, ne söylememi bekliyorlar?
Motorine indirim geldi, gece fiyatlara yansıdı
Motorine indirim geldi, gece fiyatlara yansıdı
2026 Elektrik Tarifesi: Kamu Desteği Kimlere Verilecek?
2026 Elektrik Tarifesi: Kamu Desteği Kimlere Verilecek?
Mama bağışçısı fenomenler de durdurulsun!
Mama bağışçısı fenomenler de durdurulsun!
Taksim'deki metro istasyonları geçici süreyle kapatılacak
Taksim'deki metro istasyonları geçici süreyle kapatılacak
İstanbul'da suç örgütüne operasyon: 13 kişi tutuklandı
İstanbul'da suç örgütüne operasyon: 13 kişi tutuklandı
Bakan Yumaklı: Uygunsuz ürünleri imha ediyoruz
Bakan Yumaklı: Uygunsuz ürünleri imha ediyoruz
SPK, iki pay piyasasında 4 kişiye 6 ay işlem yasağı getirdi
SPK, iki pay piyasasında 4 kişiye 6 ay işlem yasağı getirdi
Ucuz et satışı piyasayı kurtardı: "Bu proje olmasaydı fiyatlar tutulamazdı'
Ucuz et satışı piyasayı kurtardı: "Bu proje olmasaydı fiyatlar tutulamazdı'
İş arayanlar için yeni dönem başlıyor! Tarih belli oldu
İş arayanlar için yeni dönem başlıyor! Tarih belli oldu
TBMM Başkanlığından İmralı ziyaretine dair açıklama
TBMM Başkanlığından İmralı ziyaretine dair açıklama
Bakan Tekin: Seneye atanacak öğretmen sayısı belli
Bakan Tekin: Seneye atanacak öğretmen sayısı belli
En yüksek fiyat artışı B sınıfında: İkinci el piyasasında son durum!
En yüksek fiyat artışı B sınıfında: İkinci el piyasasında son durum!
Çiğdem öğretmenin büyük acısı: Emniyet müdürü eşini toprağa verdi
Çiğdem öğretmenin büyük acısı: Emniyet müdürü eşini toprağa verdi
Özgür Özel, Başsavcı Akın Gürlek'e tazminat ödeyecek
Özgür Özel, Başsavcı Akın Gürlek'e tazminat ödeyecek
MEB'den 450 Şube Müdürlüğü için görevde yükselme sınav duyurusu
MEB'den 450 Şube Müdürlüğü için görevde yükselme sınav duyurusu
15 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapıldı
15 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapıldı
EKK: Devlet yardımları artık 'daha seçici ve odaklı' olacak
EKK: Devlet yardımları artık 'daha seçici ve odaklı' olacak
Erdoğan: Öğretmenlerimize haklarını teslim etmek bizim asli vazifemiz
Erdoğan: Öğretmenlerimize haklarını teslim etmek bizim asli vazifemiz
Üniversite bölüm başkanı evinde ölü bulundu
Üniversite bölüm başkanı evinde ölü bulundu
Ayasofya'daki o vinçlerin sırrı açıklandı: '25 metreden sonra mecbur kaldık'
Ayasofya'daki o vinçlerin sırrı açıklandı: '25 metreden sonra mecbur kaldık'
Bakan Tekin 81 ilden gelen öğretmenlerle buluştu
Bakan Tekin 81 ilden gelen öğretmenlerle buluştu
Kocaeli Adliyesi'nde ziynet ve döviz çalındı: 1 personel tutuklandı
Kocaeli Adliyesi'nde ziynet ve döviz çalındı: 1 personel tutuklandı
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Mobil bankacılıkta finansal işlem tutarı 131,3 trilyon liraya ulaştı

Türkiye'de ocak-ekim döneminde mevduat ve yatırım bankalarında mobil bankacılık hizmeti kullanılarak yapılan finansal işlemlerin toplam adedi yaklaşık 7,8 milyar olurken, bu işlemlerin tutarı 131,3 trilyon liraya ulaştı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Kasım 2025 12:20, Son Güncelleme : 25 Kasım 2025 12:21
Yazdır
Mobil bankacılıkta finansal işlem tutarı 131,3 trilyon liraya ulaştı

Türkiye Bankalar Birliğinin "Dijital, İnternet ve Mobil Bankacılık İstatistikleri" verilerine göre, Eylül 2025 itibarıyla bireysel ve toplam tekilleştirilmemiş aktif dijital müşteri sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 8 milyon 802 bin kişi artarak 126 milyon 104 bine ulaştı.

Bu dönemde söz konusu müşteri sayısının 121 milyon 126 bini bireysel, 4 milyon 978 bini ise kurumsal olarak kayıtlara geçti. Aktif bireysel dijital bankacılık müşterilerinin 78 milyonu erkek, 43 milyonu ise kadın müşterilerden oluştu. Kadın ve erkeklerin oransal dağılımına bakıldığında ise erkekler aktif dijital bankacılık müşterilerinin yüzde 64'üne kadınlar ise yüzde 36'sına denk geldi.

Aktif bireysel dijital bankacılık müşterilerinin yaş grupları bazında dağılımında ilk sırayı 49 milyon kişi ile 36-55 yaş grubu alırken, bunu 32 milyon kişi ile 26-35 yaş grubu ve 21 milyon kişi ile 18-25 yaş grubu izledi.

Mobil bankacılıkla yapılan işlemler yüzde 44,5 arttı

Ocak-eylül döneminde mobil bankacılık hizmeti kullanılarak yapılan finansal işlemlerin toplam adedi 7,8 milyar olurken, toplam gerçekleştirilen işlem tutarı 131,3 trilyon liraya ulaştı. Böylece, geçen yılın 9 ayında 90 trilyon 837 milyar lira düzeyinde bulunan mobil bankacılık işlemleri bu yılın aynı döneminde yüzde 44,5 artı.

Yılın 9 ayında mobil bankacılık yoluyla gerçekleştirilen işlemlerin yöntemlerine bakıldığında 82,9 trilyon liralık para transferi, 3,9 trilyon liralık ödeme, 30,6 trilyon liralık yatırım işlemi, 9,9 trilyon liralık kredi kartı işlemi ve 3,9 trilyon liralık diğer kategorisindeki finansal işlemler gerçekleştirildi.

Eylül ayı itibarıyla tekilleştirilmemiş ve son 3 ayda en az 1 kez mobil bankacılığına girmiş müşteri sayısı 120 milyon 443 bin oldu.

İnternet Bankacılığı ile yapılan işlemler 50 trilyon liraya yaklaştı

İnternet bankacılığı hizmeti kullanılarak yapılan finansal işlemlerin toplam adedi yılın 9 ayında 285 milyon olurken, gerçekleştirilen toplam işlem tutarı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35 artışla yaklaşık 49 trilyon liraya çıktı.

İnternet bankacılığı yoluyla gerçekleştirilen işlemlerin yöntemlerine bakıldığında söz konusu dönemde 36,2 trilyon liralık para transferi, 2,2 trilyon liralık ödeme, 8,5 trilyon liralık yatırım işlemi, 675 milyar liralık kredi kartı işlemi ve 1,4 trilyon liralık diğer kategorisinde finansal işlemler gerçekleştirildi.

Yılın 3. çeyreği itibarıyla tekilleştirilmemiş ve son 3 ayda en az 1 kez internet bankacılığına girmiş müşteri sayısı 6 milyon 275 bin oldu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber