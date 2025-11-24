Çankaya Belediyesi Öğretmenleri 24 Kasım Yemeğinde Buluştu

Çankaya Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla gündüz bakımevi öğretmenleri ve Kreş Müdürlüğü çalışanları için özel bir etkinlik düzenledi.

Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi'nde gerçekleşen yemekte konuşan Başkan Yardımcısı Aydın Özsoy, öğretmenlerin çocuklara umut ve Cumhuriyet sevgisi aşıladığını belirterek, Çankaya'nın kreş hizmetleriyle tüm Türkiye'ye örnek olmayı sürdüreceğini vurguladı.

Örnek Kreş Hizmetleri Sunan Çankaya, Öğretmenlerini Unutmadı

Yerel yönetimler düzeyinde sunduğu kaliteli kreş hizmetleriyle öne çıkan Çankaya Belediyesi, ilçe genelindeki 15 gündüz bakımevinde görev yapan öğretmenleri ve Kreş Müdürlüğü çalışanlarını 24 Kasım Öğretmenler Günü özel yemeğinde bir araya getirdi.

Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi'nde gerçekleşen kutlama yemeği, öğretmenlere keyifli ve moral dolu bir akşam yaşattı. Ali Eren Çınar'ın seslendirdiği türküler eşliğinde eğlenen öğretmenleri, Çankaya Belediye Başkan Yardımcıları Aydın Özsoy, Mesut Akıncı ve Anıl Çetin de yalnız bırakmadı.

Cumhuriyetin Kalbinde Eğitime Vefa: Başkan Yardımcısı Özsoy'dan Anlamlı Mesaj

Yemekte konuşma yapan Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı Aydın Özsoy, öğretmenlerle bir arada olmaktan duyduğu gururu dile getirdi. Özsoy, öğretmenlerin çocukların geleceğindeki kilit rolüne dikkat çekerek duygusal bir mesaj verdi:

"Sizler her sabah sınıfa girdiğinizde sadece ders anlatmıyor; umudu, iyiliği, adaleti ve Cumhuriyet sevgisini de çocuklarımıza nakşediyorsunuz. Bizler her zaman her koşulda sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz."

Yeni Ekolojik Kreş Projesi ve Örnek Yerel Yönetim

Özsoy, Çankaya Belediyesi'nin eğitim alanındaki vizyonunu da aktardı: "Yeni ekolojik kreş projemiz ve etkinliklerimizle Belediyemiz, tüm Türkiye'de örnek alınan bir yerel yönetim olmayı sürdürecek."

Başkan Yardımcısı Özsoy, konuşmasının sonunda Başkan Hüseyin Can Güner'in selamlarını ileterek, başta Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere görevi sırasında şehit düşen tüm öğretmenleri rahmet ve minnetle andı