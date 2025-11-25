Kendilerini yatırım uzmanı olarak tanıtan 32 dolandırıcı gözaltına alındı

Şüphelilerin, kendilerini yatırım uzmanı olarak tanıtarak vatandaşları 40 milyon lira dolandırdığı aktarılan açıklamada, yürütülen soruşturma kapsamında 17 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiği belirtildi.

