KPSS Türkiye ikincisi İrfan'ın öğretmenlik hayali gerçek oldu
Yargıtay'dan 2 kez motoru değiştirilen otomobil için yenisiyle değişim kararı
12 ay sonrası enflasyon beklentileri kasımda geriledi
Akın Gürlek: Dönüm noktası Ertan Yıldız'ın itirafçı olması
Rüşvet ve kaçakçılık 10 tutuklama... 15 memur gözaltına alınmıştı
130 milyon lira gelir garantili işe 8 kişi aranıyor
Kılıçdaroğlu: İddianame ortada, ne söylememi bekliyorlar?
Motorine indirim geldi, gece fiyatlara yansıdı
2026 Elektrik Tarifesi: Kamu Desteği Kimlere Verilecek?
Mama bağışçısı fenomenler de durdurulsun!
Taksim'deki metro istasyonları geçici süreyle kapatılacak
İstanbul'da suç örgütüne operasyon: 13 kişi tutuklandı
Bakan Yumaklı: Uygunsuz ürünleri imha ediyoruz
SPK, iki pay piyasasında 4 kişiye 6 ay işlem yasağı getirdi
Ucuz et satışı piyasayı kurtardı: "Bu proje olmasaydı fiyatlar tutulamazdı'
İş arayanlar için yeni dönem başlıyor! Tarih belli oldu
TBMM Başkanlığından İmralı ziyaretine dair açıklama
Bakan Tekin: Seneye atanacak öğretmen sayısı belli
En yüksek fiyat artışı B sınıfında: İkinci el piyasasında son durum!
Çiğdem öğretmenin büyük acısı: Emniyet müdürü eşini toprağa verdi
Özgür Özel, Başsavcı Akın Gürlek'e tazminat ödeyecek
MEB'den 450 Şube Müdürlüğü için görevde yükselme sınav duyurusu
15 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapıldı
EKK: Devlet yardımları artık 'daha seçici ve odaklı' olacak
Erdoğan: Öğretmenlerimize haklarını teslim etmek bizim asli vazifemiz
Üniversite bölüm başkanı evinde ölü bulundu
Ayasofya'daki o vinçlerin sırrı açıklandı: '25 metreden sonra mecbur kaldık'
Bakan Tekin 81 ilden gelen öğretmenlerle buluştu
Kocaeli Adliyesi'nde ziynet ve döviz çalındı: 1 personel tutuklandı
Ana sayfaHaberler Yargı ve Düzenleyici Kurum Kararları

Yargıtay'dan 2 kez motoru değiştirilen otomobil için yenisiyle değişim kararı

Satın alındıktan 3 yıl sonra 2 kez motoru değiştirilen otomobili "gizli ayıplı" sayan Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, aracın ayıpsız yenisiyle değiştirilmesine karar verdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Kasım 2025 13:42, Son Güncelleme : 25 Kasım 2025 13:43
Yargıtay'dan 2 kez motoru değiştirilen otomobil için yenisiyle değişim kararı

Yargıtay 3. Hukuk Dairesnin kararına göre, İstanbul'da yaşayan bir kişi, 2016'da bayiden 176 bin 713 euro karşılığında sıfır otomobil satın aldı.

Otomobilinin periyodik bakım ve tamiratını yetkili serviste yaptıran vatandaşın aracı, 2019'da seyir halindeyken motor arızası verdi.

Yetkili servise götürülen araç, 99 gün sonra motor değişimi yapılarak sahibine teslim edildi. 3 gün sonra aynı arızayı veren araç, yeniden servise götürüldü ve 84 gün sonra motor değişiminin ardından sahibine verildi.

Teslimden 2 gün sonra hararet ikazı veren otomobil üçüncü kez servise götürüldü. Burada parça değişimi yapılması gerektiği cevabını alan vatandaş, bu sefer onarıma izin vermedi.

Otomobili 6 ayda 5 gün kullanabildi

Yaklaşık 6 ay içinde aracını yalnızca 5 gün kullanabildiğini belirten kişinin, hatasız ve sorunsuz başka bir aracın kendisine teslim edilmesi talebi bayi tarafından karşılanmadı.

Bunun üzerine İstanbul 3. Tüketici Mahkemesine dava açan vatandaş, "gizli ayıplı" aracın ayıpsız misliyle değiştirilmesini istedi.

Araçta üretim hatasından kaynaklanan ayıbın bulunmadığını savunan davalı şirket ise davacının aracı yaklaşık 5 yıldır kullandığını belirterek, davanın reddine karar verilmesini talep etti.

Araçtan beklenen fayda sağlanamadı

Davacıyı haklı bulan İstanbul 3. Tüketici Mahkemesi, aracın ayıpsız misliyle değiştirilmesine hükmetti.

Otomobilin satın alındığı 2016'dan son servis tarihi 2021'e kadar 9 kez servis işlemi gördüğü ifade edilen kararda, araçta birçok parça değişiminin yanı sıra 2 kez garanti kapsamında motor değişikliği yapıldığı aktarıldı.

Aracın orijinal halini kaybettiğine işaret edilen kararda, davacının araçtan beklediği faydayı sağlayamadığı vurgulandı.

Kararda, aracın gizli ayıplı olması nedeniyle davacının misliyle değişim talebinde haklı olduğu bildirildi.

Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 3. Hukuk Dairesi de değişim kararını hukuka uygun bularak onadı.

Dairenin kararında, şunlar kaydedildi:

"Araçta yaşanan motor arızalarının aracın ilk alınması sırasında bilinemeyeceği ve aracın kullanımı sonucu ortaya çıktığı, motor ve parçalarının üretimi ve tasarımıyla ilgili olduğu, araçtan faydalanmayı etkilemesi, sürekliliğinin olması ve araçta ekonomik değer kaybına sebebiyet vermesi nedeniyle 6502 sayılı Kanun kapsamında gizli ayıp niteliği taşıdığının anlaşılmasına göre, davalı vekilinin temyiz itirazlarının reddi ile usul ve kanuna uygun olan kararın onanmasına karar verilmiştir."

