KPSS Türkiye ikincisi İrfan'ın öğretmenlik hayali gerçek oldu
Sigortam.net 25.Yıl Çekilişi
Sponsorlu İçerik
Yargıtay'dan 2 kez motoru değiştirilen otomobil için yenisiyle değişim kararı
12 ay sonrası enflasyon beklentileri kasımda geriledi
Akın Gürlek: Dönüm noktası Ertan Yıldız'ın itirafçı olması
Rüşvet ve kaçakçılık 10 tutuklama... 15 memur gözaltına alınmıştı
130 milyon lira gelir garantili işe 8 kişi aranıyor
Kılıçdaroğlu: İddianame ortada, ne söylememi bekliyorlar?
Motorine indirim geldi, gece fiyatlara yansıdı
2026 Elektrik Tarifesi: Kamu Desteği Kimlere Verilecek?
Mama bağışçısı fenomenler de durdurulsun!
Taksim'deki metro istasyonları geçici süreyle kapatılacak
İstanbul'da suç örgütüne operasyon: 13 kişi tutuklandı
Bakan Yumaklı: Uygunsuz ürünleri imha ediyoruz
SPK, iki pay piyasasında 4 kişiye 6 ay işlem yasağı getirdi
Ucuz et satışı piyasayı kurtardı: "Bu proje olmasaydı fiyatlar tutulamazdı'
İş arayanlar için yeni dönem başlıyor! Tarih belli oldu
TBMM Başkanlığından İmralı ziyaretine dair açıklama
Bakan Tekin: Seneye atanacak öğretmen sayısı belli
En yüksek fiyat artışı B sınıfında: İkinci el piyasasında son durum!
Çiğdem öğretmenin büyük acısı: Emniyet müdürü eşini toprağa verdi
Özgür Özel, Başsavcı Akın Gürlek'e tazminat ödeyecek
MEB'den 450 Şube Müdürlüğü için görevde yükselme sınav duyurusu
15 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapıldı
EKK: Devlet yardımları artık 'daha seçici ve odaklı' olacak
Erdoğan: Öğretmenlerimize haklarını teslim etmek bizim asli vazifemiz
Üniversite bölüm başkanı evinde ölü bulundu
Ayasofya'daki o vinçlerin sırrı açıklandı: '25 metreden sonra mecbur kaldık'
Bakan Tekin 81 ilden gelen öğretmenlerle buluştu
Kocaeli Adliyesi'nde ziynet ve döviz çalındı: 1 personel tutuklandı
Karnından çıkarılan 15,8 kiloluk tümörle hayatı değişti

Şanlıurfa Harran Üniversitesi Hastanesi'nde karnında 15 kilo 800 gram ağırlığında tümör bulunan kadın, yapılan operasyonla sağlığına kavuştu. Daha önce yürüyemez durumda olan kadın, ameliyatın ardından "Artık nefesim rahat, yürüyebiliyorum ve eski kıyafetlerim bile büyük geliyor. Bu ekip benim hayatımı geri verdi" dedi.

Mardin'de yaşayan 45 yaşındaki Gülsüme Önal, karın bölgesinde giderek büyüyen kitlenin yaşamını olumsuz etkilemeye başlaması üzerine Harran Üniversitesi Hastanesi'ne başvurdu.

Tekerlekli sandalyeyle hastaneye getirilen Önal'ın yapılan detaylı incelemelerinde, karın boşluğunu büyük ölçüde dolduran, hayati organlara ve ana damarlara ileri derecede yapışık 30x40 santimetre boyutlarında bir retroperitoneal tümör tespit edildi.

Tümör, Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Organ Nakli Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Faik Tatlı ve ekibi tarafından gerçekleştirilen başarılı bir operasyonla çıkarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tatlı, tümörün kalın bağırsağın bir bölümünü ve büyük damarların çevresini sardığını belirterek, "Hayati yapılara zarar vermeden tüm kitleyi bütün halinde çıkardık. Tümörün ağırlığı 15 kilo 800 gram olarak ölçüldü. Hastamız, ameliyat öncesinde yürüyemez durumdaydı. Operasyon sonrası kendi başına yürüyebilir hale geldi ve sağlıklı şekilde taburcu edildi" ifadelerini kullandı.

Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Fırat Erkmen ise hastanın hayatına dokunabilmenin kendileri için büyük bir gurur olduğunu kaydetti.

Gülsüme Önal da kendisini yeniden doğmuş gibi hissettiğini belirterek, "Yıllardır büyüyen kitle beni hayattan koparmıştı. Artık nefesim rahat, yürüyebiliyorum ve eski kıyafetlerim bile büyük geliyor. Bu ekip benim hayatımı geri verdi." açıklamasında bulundu.

Harran Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İdris Kırhan da hastanenin ileri cerrahi kapasitesini ortaya koyan önemli bir başarıya daha imza attıklarını ifade ederek, tüm ekibi tebrik etti.

