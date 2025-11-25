KPSS Türkiye ikincisi İrfan'ın öğretmenlik hayali gerçek oldu
Hafta sonu sıcaklık düşüyor, kar geliyor

Yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklık, hafta sonundan itibaren azalacak. Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde ve İç Anadolu'nun doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. İşte detaylar...

Hafta sonu sıcaklık düşüyor, kar geliyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, bu hafta beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çelik, bu hafta yağışlı sistemin etkisini kaybettiğini belirterek, hafta sonuna kadar sadece yurdun batı bölgelerinde yağışın görüleceğini söyledi.

Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de yarın, perşembe ve cuma günleri gök gürültülü sağanak beklendiğini dile getiren Çelik, "Hafta sonunda ülkenin hemen hemen tamamında yine yağışlı bir sistem etkili olacak." diye konuştu.

Çelik, yağışlı sistemle birlikte sıcaklıkların hafta sonunda mevsim normalleri civarına düşeceğini söyledi.

Hafta sonu yurdun büyük kesiminde yağış görüleceğini belirten Çelik, "Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde ve İç Anadolu'nun doğusunun yükseklerinde yine karla karışık yağmur ve kar yağışını hafta sonunda da göreceğiz." dedi.

Üç büyükşehirde hava durumu

Çelik, Ankara'da yarın, perşembe ve cuma günü yağış beklenmediğini, sıcaklıkların ise 16 ila 17 derecelerde seyredeceğini

İstanbul'da yarın ve perşembe günü yağış görülmeyeceğini ifade eden Çelik, cuma ve cumartesi günleri İstanbul'da sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini, sıcaklıkların ise 18 ila 20 derece bandında seyredeceğini söyledi.

İzmir'de ise hafta boyunca aralıklarla sağanakların etkili olacağını dile getiren Çelik, hafta sonu gelecek yeni yağışlı sistemin İzmir'e kuvvetli gök gürültülü yağış getireceğini belirtti.

Cengiz Çelik, İzmir'de en yüksek sıcaklıkların 20 ila 21 derece civarında olacağını kaydetti.

