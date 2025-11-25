MSB: Kadına yönelik şiddetle mücadelede 1 milyonu aşkın personele eğitim verdik

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), NSosyal hesabından Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nü dolayısıyla yaptığı paylaşımda, kadına yönelik şiddetle mücadele için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile koordineli çalışmalar yürüttüklerini açıkladı.

Paylaşımda, "Kadına Yönelik Şiddetle Topyekun Mücadele" kapsamında MSB ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında 2014 yılında imzalanan ve 22 Ocak 2019'da güncellenen protokol ve "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı" doğrultusunda personele eğitim verilmeye devam edildiği vurgulandı.

Bakanlığın açıklamasına göre, bu yıl itibarıyla 14 bin 69 eğitici, 75 bin 389 erbaş/er ve 6 bin 756 diğer personel olmak üzere toplam 96 bin 214 personele eğitim verildi. Bugüne kadar ise 1 milyon 288 bin 836 personele, "Erken Yaşta ve Zorla Evlilikler ile Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" eğitimleri verildi.

Açıklamanın devamında, "Kadına yönelik şiddete karşı topyekun bir mücadeleyle daha güvenli ve huzurlu bir geleceğin mümkün olduğuna inanıyor, 'kadına yönelik şiddetle mücadelede biz de varız' diyoruz." ifadelerine yer verildi.