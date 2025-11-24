Evinde ölü bulunmuştu: Üniversite bölüm başkanı kalp krizi geçirmiş
Keçiören'de 24 Kasım Öğretmenler Günü Coşkusu: Başkan Özarslan'dan Anlamlı Mesaj

Keçiören Belediyesi tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Keçiören Sanat Galerisi'nde özel bir kutlama programı düzenlendi. Programa katılan Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, "Gelecek nesiller fikri, vicdanı ve irfanı hür bir şekilde sizlere emanet," diyerek öğretmenlerin Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mirasını taşıdığını vurguladı. Etkinlikte öğretmenler, konser ve tiyatro oyunuyla keyifli anlar yaşadı.

24 Kasım 2025
Keçiören Belediyesi tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Keçiören Sanat Galerisi'nde kutlama programı düzenlendi. Programa, Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, eşi Filiz Özarslan ile birlikte katılarak öğretmenleri bu özel günde yalnız bırakmadı.

Öğretmenler Günü Kutlamasında Yoğun İlgi

Keçiören Belediyesi, ilçedeki öğretmenlerin bu anlamlı gününü unutmayarak Keçiören Sanat Galerisi'nde kapsamlı bir kutlama programı gerçekleştirdi. Etkinliğe, Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan ve eşi Filiz Özarslan başta olmak üzere, siyaset ve yerel yönetimden önemli isimler katıldı:

CHP Ankara Milletvekilleri Adnan Beker ve Semra Dinçer, CHP Keçiören İlçe Başkanı Görkem Cevahir Yıldırım, >Belediye Başkan Yardımcıları ve Meclis Üyeleri katıldı.

Kutlama, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Özarslan: "Başöğretmen Atatürk'tür, Gelecek Nesiller Size Emanet"

Öğretmenlere hitaben yaptığı konuşmada Başkan Dr. Mesut Özarslan, eğitimin ve Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün toplumsal dönüşümdeki rolüne vurgu yaptı. Özarslan, Atatürk'ün yenilikleriyle okuma yazma oranının arttığını ve cehaletle mücadele edildiğini belirtti.

Başkan Özarslan'ın konuşmasından öne çıkan mesajlar:

Atatürk Vurgusu: "Bu ülkenin bütün milli ve manevi değerleriyle bugün hepimiz bulunduğumuz evimizde, iş yerimizde Kur'an-ı Kerim'i okuyabiliyorsak... İşte bunun adı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Onun adı 'Başöğretmen'dir."

Emanet Vurgusu: "Kıymetli öğretmenlerim, bu gelecek nesiller hem fikri hem vicdanı hem de irfanı hür bir şekilde sizlere emanet olacaktır."

Kültürel Kodlar: Öğretmenlerin bilimden Türkçeye, iğne oyasından el işçiliklerine kadar Yüce Türk milletinin asil kültür kodlarını gelecek nesillere aktaracağını söyledi.

Kişisel Gurur: İnşaat mühendisleri yetiştirmiş bir öğretim görevlisi geçmişine sahip olmaktan onur duyduğunu belirten Özarslan, doktorasını insanlığa hizmet için aldığını söyledi.

Milletvekillerinden Öğretmenlere Vefa ve Hizmet Sözü

Programa katılan milletvekilleri de öğretmenlerin önemine dair mesajlar paylaştı:

Adnan Beker: Öğretmenlerin ülkenin en değerli varlıkları ve "evimizin huzuru" olduğunu vurgulayarak, "Biz de her gün sizlerin hizmetkarı olmalıyız," dedi.

Semra Dinçer: Öğretmenlerin fedakarlık, emek, sabır ve mücadelesinin hiçbir şeye değişilemeyeceğini belirterek, öğretmenlerin sorunlarının olmadığı bir Türkiye hedeflediğini dile getirdi.

Görkem Cevahir Yıldırım: 24 Kasım'ın Harf Devrimi sonrasında Atatürk'ün Başöğretmen unvanını aldığı gün olduğunu hatırlatarak, eğitimin ve öğretmenlik mesleğinin ülkenin geleceği için taşıdığı hayati öneme dikkat çekti.

Eğlenceli Kutlama ve Tiyatro Oyunu

Öğretmenler, kutlama programında konser eşliğinde halay çekerek ve "Babam Geri Döndü" adlı tiyatro oyununu izleyerek keyifli anlar yaşadı. Etkinliğe katılan öğretmenler, kendilerini değerli hissettiren bu organizasyon için Başkan Özarslan'a teşekkürlerini iletti.

