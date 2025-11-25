Evinde ölü bulunmuştu: Üniversite bölüm başkanı kalp krizi geçirmiş
Bakan Tekin: Milli ve manevi değerlerine bağlı bir kuşak yetiştirmek durumundayız

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Değişen dünya koşullarında, çocuklarımızın milli ve manevi değerlerine bağlı, ülkesinin değerlerine, ülkesinin egemenlik haklarına, ülkesinin bağımsızlığına saygı duyan, ihtiyaç duyduğunda gözünü kırpmadan kendisini ülkesi ve milleti için feda edebilecek bir kuşak yetiştirmek durumundayız" dedi.

Milli Eğitim Akademisi Başkanlığı'nca, 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'nda 'Demokrasi, İnsan Hakları ve Kardeşlik' temalı '2'nci Maarif Kongresi' düzenlendi. Kongrenin onursal başkanlığını Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, başkanlığını Milli Eğitim Akademisi Başkanı Ali Fuat Arıcı yürüttü. Kongrede; panel, bildiri sunumları ve demokrasi kültürü, insan haklarının eğitime yansımaları, okul ortamında kardeşlik ve toplumsal barışın güçlendirilmesi gibi başlıklarla tematik oturumlar düzenlendi.

'BU YIL, ÇOK KRİTİK VE ÇOK ÖNEMLİ'

Bakan Tekin, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayarak, "Bugün geçen yıl başlattığımız bir geleneği devam ettirmek üzere bir aradayız. Türkiye'de ilk 'Maarif Kongresi' ismiyle eğitim meselelerinin konuşulduğu kongre, 1921 yılında yapıldı. Bu yıl, çok kritik ve çok önemli. Çünkü bu salondaki herkes biliyor ki 1921 yılı, Kurtuluş Savaşı'nın en sert ve en yoğun mücadelenin yaşandığı bir dönemdir. Cumhuriyet'in kurucu kadroları, 1921 Anayasası'nı hazırlıyorlar. Yavaş yavaş toplumsal yapıyı Cumhuriyet sonrasındaki iklime göre hazırlamaya başlıyorlar. Kuşkusuz burada en önemli alanlardan bir tanesi eğitim. Kurtuluş Savaşı'nı kazandıktan sonra bu ülke bir daha işgal edilmesin, bu ülkenin başına bir daha bu tür sıkıntılar gelirse, herkes vatanına sahip çıkmanın bilinciyle hareket etsin diye yapacağımız çalışmaların başlangıç noktası; milli, yerli ve vatanını seven çocuklar yetiştiren bir eğitim sistemi inşa etmek olacaktır. Kurtuluş Savaşı'nı yürüten kadrolar bir yandan da bunun hesabını yaparlar. 1921 yılı Temmuz ayında 250'ye yakın öğretmeni, Ankara'da toplarlar. Eğitimde yapılması gereken şeylerin, bağımsızlıkla birebir bağdaşır bir boyutu olduğunun altını çizmemiz lazım. Mustafa Kemal Paşa savaştan ayrılıp, Ankara'da bu kongreye gelir. Meclis Hükümet Sistemi'nin başkanı sıfatıyla bu kongrede konuşur ve benim biraz önce ifade ettiğim şeyleri söyler; 'Bağımsızlık mücadelesinin daim olması için yerli ve milli bir eğitim sistemi inşa etmek zorundayız. Bunu da siz öğretmenlerle yapacağız' diye 1'inci Maarif Kongresi'ne damga vuran bir konuşma yapar" dedi.

'MÜFREDATIMIZI REVİZE ETTİK'

Devlet algısı, egemenlik kavramı ve uluslararasındaki mücadelelerin şeklinin değiştiğini ifade eden Tekin, "Değişen bu formata uygun eğitim sistemi inşa etmezsek eğer, Allah korusun çocuklarımızın milletine, vatanına, ülkesine bağlılık duyguları zayıflar. Artık çok sıradan bir cümle olarak kurduğumuz, 'Dünya küresel bir köy haline geldi' dediğimizde çok masum gibi gözüken bu cümlenin arka planındaki tehditler ülkemizi, milletimizi kendi sarmalının içerisine çekebilir. Dolayısıyla biz 2024-2025 eğitim öğretim yılında bu parametreyi kendimize bir çerçeve aldık. Değişen dünya koşullarında, çocuklarımızın milli ve manevi değerlerine bağlı, ülkesinin değerlerine, ülkesinin egemenlik haklarına, ülkesinin bağımsızlığına saygı duyan, ihtiyaç duyduğunda gözünü kırpmadan kendisini ülkesi ve milleti için feda edebilecek bir kuşak yetiştirmek durumundayız. Bunu yaparken de 'Değişen dünyanın hem metodolojik anlamda hem de pedagojik anlamda parametrelerine uygun davranmak durumundayız' öncüllerinden hareketle 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' adıyla müfredatımızı revize ettik" diye konuştu.

'İKİSİNİN DIŞINDA BAŞKA BİR SEÇENEK AKLIMA GELMİYOR'

Müfredatın revize edilmesinin arkasında metodolojik ve pedagojik iki parametrenin olduğunu aktaran Tekin, "Kim ne derse desin bu iki parametreyle programlarımızı revize ettik. Programımızın bu iki parametreyle revize edilmesine karşı çıkanlar ya bu ülkenin çocuklarının ülkesi ve milletiyle barışık bir biçimde yetişmesinden rahatsızlar ya da bu ülkenin hem metodolojik hem de pedagojik olarak yeni gelişmelere adapte olmasından rahatsızlar. İkisinin dışında başka bir seçenek aklıma gelmiyor" dedi.

'BU YIL FARKLI BİR KONUYU GÜNDEMİMİZE ALDIK'

Geçen yıl gerçekleştirilen kongreye değinen Tekin, "Geçtiğimiz yıl, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli uygulanmasıyla ilgili temaları merkeze aldık. Geçtiğimiz yıl Erzurum'da 1'incisini yaptık. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında öğretmen arkadaşlarımızın ifade etmek istedikleri şeyleri yine bilimsel bir seçici kurulun marifetinde değerlendirdik. Çok da verimli bir kongre oldu. Ardından da kongredeki bildirileri kitap olarak bastık. Bu yıl ise 2'nci Maarif Kongresi'nde tema olarak farklı bir konuyu gündemimize aldık. Bugünlerde dünyanın her tarafında canımızı sıkan davranışların, olayların arka planında eğitim sistemleri olduğu gerçeğinden hareket ettik. Dünyada bütün eğitim sistemleri; kardeşlik, bağımsızlık, insan hakları, demokrasi, adalet, özgürlük gibi değerleri çocuklara kazandırsaydı eğer savaşlar, insan hakları ihlalleri, bebek ölümleri ve bebekleri katletmeye varan vahşilikler dünyanın hiçbir tarafında yaşanmazdı" açıklamasında bulundu.

'BUNLAR YAŞANIYORSA EĞİTİM SİSTEMLERİNDE BİR EKSİK VAR'

Bakan Tekin, şöyle devam etti: "Bakın en son İsrail'in, Filistin ve Gazze'de yaşattığı zulümle on binlerce insanın hayatını kaybettiği, kundaktaki bebeklerin hunharca katledildiği, yüz binlerce insanın yerinden yurdundan edildiği bir süreci yaşadık. Burada iki tane önemli konu var. 1'incisi İsrail'in bu vahşeti yapabilmesi, 2'ncisi ise dünyanın bir dizi insan hakları metnine ve insan haklarını korumakla mükellef bir dizi uluslararası örgütün varlığına rağmen, yaşanan bu vahşete karşı sessiz kalmasıdır. Bunlar yaşanıyorsa eğer, dünyadaki eğitim sistemlerinin bir eksiği var demektir."

Tekin, kongrenin temasının bu kapsamda insani değerleri, temel hak ve hürriyetleri, demokrasiyi ve kardeşliği önceleyen bir sistemin inşa edilmesi düşüncesiyle belirlendiğini aktardı.

