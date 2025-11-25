MİT ve polisten ortak casusluk operasyonu: 3 şüpheli gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türkiye'de faaliyet gösteren ve kritik öneme sahip savunma sanayi kuruluşlarında görev yapan yönetici pozisyonundaki personellerin biyografik bilgi derlemeye çalıştığı tespit edildi. Düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) koordinesinde yürütülen 'casusluk' faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda Türkiye'de faaliyet gösteren ve kritik öneme sahip savunma sanayi kuruluşlarında görev yapan yönetici pozisyonundaki personellerin kamu kurumları ve yabancı ülkelerin resmi görevlileri ile irtibata geçerek biyografik bilgi derlemeye çalıştığı tespit edildi. Tespit edilen 4 şahsın yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Düzenlenen operasyonda 3 kişi yakalandı. 1 kişi hakkında ise yurtdışında olması nedeniyle yakalama kararı çıkartıldı.