MİT ve polisten ortak casusluk operasyonu: 3 şüpheli gözaltında
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ortak bir casusluk operasyonu düzenledi. Türkiye'nin kritik öneme sahip savunma sanayii kuruluşlarında görevli yönetici pozisyonundaki personelin kamu kurumları ve yabancı ülkelerin resmi görevlileri ile irtibata geçerek biyografik bilgi derlemeye çalıştığı tespit edildi. Yürütülen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınırken, yurt dışında bulunan 1 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) koordinesinde yürütülen 'casusluk' faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda Türkiye'de faaliyet gösteren ve kritik öneme sahip savunma sanayi kuruluşlarında görev yapan yönetici pozisyonundaki personellerin kamu kurumları ve yabancı ülkelerin resmi görevlileri ile irtibata geçerek biyografik bilgi derlemeye çalıştığı tespit edildi. Tespit edilen 4 şahsın yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Düzenlenen operasyonda 3 kişi yakalandı. 1 kişi hakkında ise yurtdışında olması nedeniyle yakalama kararı çıkartıldı.