Gündem Etmiştik! Adrese teslim ilan iptal edildi

Malatya Turgut Özal Üniversitesi tarafından 19 Kasım 2025 tarihli ve 33082 sayılı Resmi Gazete'de ilan edilen öğretim görevlisi kadrosunda yer alan özel şartın, doğrudan bir adayı tarif ettiğini "Makale Başlığı Öğretim Görevlisi İlan Şartı Oldu!" başlıklı haberimizde gündeme getirmiştik!



Hatta, haberimizde ilgili mevzuata ve akademik teamüllere açıkça aykırılık teşkil ettiğini tespit ettiğimiz bu kadronun, bir an evvel iptal edilmesi ya da özel şartlarının gözden geçirilmesi gerektiğini Malatya Turgut Özal Üniversitesi yönetiminin dikkatine sunduğumuzu da belirtmiştik!



Bunun üzerine, ilgili Üniversite Rektörlüğü tarafından 25 Kasım 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan ilanla birlikte anılan kadro planlamasında yapılan güncellemeler nedeniyle kadronun iptal edildiği ifade edilmiştir.



İŞTE İPTAL İLANI!



