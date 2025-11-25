Evinde ölü bulunmuştu: Üniversite bölüm başkanı kalp krizi geçirmiş
Atalay: Komisyonun yapısı değişmezse görüşmelere katılmayacağız

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücret tespit görüşmeleri öncesinde önemli değerlendirmelerde bulundu. Asgari ücretin 10 yıl önce ülkenin yüzde 13'ünü ilgilendirirken, bugün yüzde 45'ini ilgilendirdiğini belirten Atalay, ücretin artık yasal tanımı olan "en az ücret" değil, "geçim ücreti" olduğunu söyledi. Atalay, yaklaşık 100 farklı kamu kaleminin asgari ücretten ayrılması gerektiğini ve komisyon yapısı değişmediği sürece görüşmelere katılmama duruşlarını sürdüreceklerini açıkladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Kasım 2025 17:09, Son Güncelleme : 25 Kasım 2025 17:09
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, "Asgari ücret 10 yıl önce ülkenin yüzde 13'ünü ilgilendirirken şu anda ülkenin yüzde 45'ini ilgilendiriyor." dedi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla bir otelde düzenlenen eğitim seminerinde konuşan Atalay, TÜRK-İŞ'in, asgari ücret görüşmeleri, kamu sözleşmeleri, kıdem tazminatı gibi konularda gündeme geldiğini söyledi.

Sendikalarla ilgili birçok gündem maddesinin olduğunu ifade eden Atalay, doğum izni, analık izni, babalık izni konusunda memur ile işçi arasında farklar olduğunu savundu.

Atalay, 200 bini kamu olmak üzere 1 milyon 350 bin üyeye sahip olduklarını belirtti.

- "Asgari ücret şu anda ülkenin yüzde 45'ini ilgilendiriyor"

Asgari ücret tespit görüşmelerine TÜRK-İŞ'in katılmadığını hatırlatan Atalay, şöyle konuştu:

"Asgari ücretle ilgili SSK primi, isteğe bağlı sigorta, yurt dışı hizmetleri borçlandırma, idari para cezası, işsizlik maaşı, kısa çalışma, doğum izni, şehit maaşı etkileniyor. Yaklaşık 100 kalem var. Evvela devletin, ülkeyi yönetenlerin bu kalemlerden bizi ayrı tutması lazım. 22 bin lira asgari ücretin ayrı olması lazım. Bu kalemlerle ilgili yaptıkları ve yapacaklarının ayrı olması lazım. Bunları aynı torbanın içine koyuyorlar, bu işin içinden çıkamıyorsun. Asgari ücret 10 yıl önce ülkenin yüzde 13'ünü ilgilendirirken şu anda ülkenin yüzde 45'ini ilgilendiriyor. Asgari ne demek? En az ücret demek ama öyle bir noktaya geldik ki geçim ücreti oldu. Yani insanlar bununla geçiniyorlar."

Atalay, bazı partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının asgari ücretle ilgili rakamlar telaffuz ettiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Asgari ücreti o komisyonda olan yetkililer söyleyecek. Hükümetin bir haftası daha var. Komisyonunu değiştirirse konuyu yönetime, başkanlar kuruluna getirip, tartışıp karar verecek. Komisyonu değiştirmediği zaman o komisyona katılmayız. Katılamamak ne demek? Katılmamakla en azından meseleyi gündeme getirmeye çalışıyoruz. Yönetimin yapısı yahut başka sendikalar katılmış, onlar problem değil."

