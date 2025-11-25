Evinde ölü bulunmuştu: Üniversite bölüm başkanı kalp krizi geçirmiş
'Uçurumdaki mescit'te çıkan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı

Bayburt ile Trabzon arasındaki Soğanlı Dağları'nda, zirvenin dik yamaçlarındaki yalçın kayalıklar üzerindeki Kırklar Mescidi'nde çıkan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. Yangında zarar gören mescidin yeniden inşa edilmesinin planlandığı öğrenildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Kasım 2025 17:18, Son Güncelleme : 25 Kasım 2025 17:20
'Uçurumdaki mescit'te çıkan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı

Soğanlı Dağları'nda yöre halkı tarafından "Kırklar Tepesi" olarak bilinen, üç tarafı uçurum olan ve bölgeye hakim bir noktada inşa edilen mescitte dün gece meydana gelen yangının tadilat çalışmaları sırasında çıktığı öne sürüldü.

Yapılan incelemenin ardından yangınla ilgili Çaykara Cumhuriyet Savcılığınca soruşturma başlatıldı.

Yangında büyük oranda hasar oluşan mescidin yeniden inşa edilmesinin planlandığı öğrenildi.

