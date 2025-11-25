'Uçurumdaki mescit'te çıkan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı

Soğanlı Dağları'nda yöre halkı tarafından "Kırklar Tepesi" olarak bilinen, üç tarafı uçurum olan ve bölgeye hakim bir noktada inşa edilen mescitte dün gece meydana gelen yangının tadilat çalışmaları sırasında çıktığı öne sürüldü.

Yapılan incelemenin ardından yangınla ilgili Çaykara Cumhuriyet Savcılığınca soruşturma başlatıldı.

Yangında büyük oranda hasar oluşan mescidin yeniden inşa edilmesinin planlandığı öğrenildi.