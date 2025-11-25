Evinde ölü bulunmuştu: Üniversite bölüm başkanı kalp krizi geçirmiş
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

'Büyük Marmara Depremi Tatbikatı, Bakanlık tarafından iptal edildi' iddialarına yalanlama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Büyük Marmara Depremi Tatbikatı, İçişleri Bakanlığı tarafından iptal edildi ve hazırlıklar için harcanan milyonlarca lira boşa gitti" iddialarının asılsız olduğunu bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Kasım 2025 17:23, Son Güncelleme : 25 Kasım 2025 17:22
'Büyük Marmara Depremi Tatbikatı, Bakanlık tarafından iptal edildi' iddialarına yalanlama

DMM'nin NSosyal'deki hesabından yapılan açıklamada, söz konusu iddiaların asılsız olup dezenformasyon niteliği taşıdığı belirtildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında görevli birimlerin müşterek çalışma yetkinliğini artırmak üzere planlı faaliyetlerin yürütüldüğü, bu çerçevede bu yıl içinde 12'si bölge, 28'i yerel düzeyde olmak üzere 40 tatbikatın başarıyla icra edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"26 Kasım 2025 tarihinde Marmara Bölgesi'nde yapılması planlanan Ulusal Afet Tatbikatı'nın, paydaş kurumlarla yapılan istişareler sonucu, ileri bir tarihte yapılması kararlaştırılmıştır. Tatbikatın planlama sürecindeki çalışmalar için de herhangi bir harcama veya satın alma işlemi gerçekleştirilmemiştir. Kamuoyunun manipülatif içeriklere itibar etmemesi, yalnızca resmi kurumlarca yapılan açıklamaları esas alması önem arz etmektedir."

